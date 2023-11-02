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Özgür Aras Ev'ini Açtı

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Özgür Aras Ev'ini Açtı
Müzik ve eğlence dünyasında trendleri belirleyen isimlerin başında gelen ünlü iletişimci Özgür Aras uzun bir aranın ardından İstanbul gece hayatına, Harbiye’deki EV adlı kulüple geri döndü. EV önceki akşam fotoğraf sanatçısı Lara Sayılgan’ın verdiği partiyle görkemli bir açılış yaptı.

Özgür Aras İstanbul’da yıllar önce ‘Eelence’ ve ‘Ablam’ adını verdiği mekânlarda 90‘lar müziği ile eğlenceye farklı bir boyut getirmişti. Aras bu defa Türkiye’nin en büyük ve en güçlü eğlence markası Klein Entertainment ile ortak projesi EV’i İstanbul gece hayatıyla tanıştırdı. Harbiye’deki EV geçen salı akşamı fotoğraf sanatçısı Lara Sayılgan’ın ev sahipliği yaptığı renkli bir partiyle açıldı.

Geceye katılan isimler arasında İrem Derici, Yonca Evcimik, Burak Kut, Onur Büyüktopçu, “Kızılcık Sepeti” dizisinden Doğukan Güngör, “Kirli Sepeti” dizisi başrol oyuncusu Halil İbrahim Ceyhan, Nihat Odabaşı, Tamer Yılmaz, Seçkin Piriler, Ebru Aydın ve Seda Mete vardı. Sanat, iş, cemiyet ve medya dünyasının ünlü isimleri EV’in ilk gecesinde keyifli saatler geçirdi.

Açıldığı an itibariyle sosyal medyada Özgür Aras’ın “Bu akşam neredesin? -EV’deyim” paylaşımlarıyla gündem olan EV Türkçe pop şarkıların çalındığı, bol bol dans edilen, neşe ve kahkahanın eksik olmadığı, özlenen bir atmosfere sahip. Ayrıca mimar Uraz Tekgöz’ın bir evin salonu gibi dekore ettiği Executive Şef Ahmet Faruk Kılıç tarafından koordine edilen menüsünde özel sunumla ayak üstü aperatifler, pazı sarması, mantı, nefis domates çorbası gibi seçenekler yer alıyor. Saat kaç olursa olsun EV’de kimse aç kalmıyor!

EV kapılarını 3 Kasım Cuma akşamı itibariyle her hafta Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi geceleri açık…

Kaynak:Haber Kaynağı

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