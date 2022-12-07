Son Dakika

"Özel öğrenciler" serada tarımsal üretim yapıyor

İzmir'de zihinsel engelli ve otizmli öğrenciler, okuldaki serada süs bitkilerinin yanı sıra mevsimine göre marul, salatalık, domates, roka, maydanoz gibi ürünler yetiştiriyor.

YAŞAM 07.12.2022, 13:25
"Özel öğrenciler" serada tarımsal üretim yapıyor

İzmir'in Konak ilçesindeki Hamdi Dalan Özel Eğitim Uygulama Okulunda kurulan serada özel öğrenciler, çiçek ve sebze yetiştiriyor.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Geleceğin Özel Çocuklarının Eğitimi Projesi" kapsamında orta ağır düzey zihinsel engelli ve otizmli 38 öğrencinin eğitim gördüğü Hamdi Dalan Özel Eğitim Uygulama Okulunda da sera kuruldu.

Öğretmenler eşliğinde öğrenciler, iş ve beceri uygulamaları derslerinde haftada 4 saat ekim, mevsimine göre dikim faaliyetleri yaparak hem enerjilerini atıyor hem de üretime katkı sağlıyor.

Serada yetiştirilen süs bitkileri ve sebzeler okul aile birliği üzerinden talep eden kişi ve kurumlara satılıyor. Satıştan elde edilen gelir, ihtiyaç duyulan malzemelerin temininde kullanılıyor.

Okul Müdürü Çağatay Öztürk, , okulda 14 ila 28 yaşlarındaki özel öğrencilerin eğitim gördüğünü söyledi.

Yaklaşık 5 yıldır burada görev yaptığını ve göreve başladığı ilk andan itibaren öğrenciler için bir sera kurma hayali olduğunu anlatan Öztürk, bunun söz konusu projeyle hayata geçtiğini dile getirdi.

"Dikkat süreleri ve iş yapabilme becerileri arttı"

Öztürk, bu anlamda emeği geçen İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Seramızda kaktüs, sukulent gibi süs bitkilerinin yanında organik tarım ürünleri olarak mevsimine göre marul, salatalık, domates, roka, maydanoz gibi ürünler yetiştiriyoruz. Seramızdaki yapılan eğitimlerde öğrenciler aktif olarak rol alıyor, çiçekleri kendileri suluyor, toprağa dokunuyor, ürünleri kendileri topluyor. Yani bir nevi toprakla rehabilite oluyorlar. Çocuklarımızdaki davranış problemlerinde büyük oranda azalmalar görüldü, devamsızlık oranları düştü, dikkat süreleri ve iş yapabilme becerileri arttı. Okula daha severek ve isteyerek geliyorlar, daha mutlular. Zaten bizim sera yapmaktaki amacımız da buydu."

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 07 Aralık 2022
İmsak 06:37
Güneş 08:08
Öğle 13:00
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Rizespor 15 26
4. Pendikspor 15 26
5. Keçiörengücü 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Adanaspor 15 18
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4