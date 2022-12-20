Özel öğrenciler, atıkları gübreye dönüştürüp okul serasında sebze yetiştiriyor

Hafif düzeyde zihinsel engelli ve otizmli 91 öğrencinin eğitim gördüğü Antakya ilçesindeki Ekinci Özel Eğitim Meslek Okulu'nun bahçesine 4 yıl önce kurulan 70 metrekarelik sera, çocukların tarımla tanışmasını sağlıyor.

Tarım teknolojileri dersinde tohum çeşitlerinin, fidan yetiştiriciliğinin ve hasat sürecinin anlatıldığı çocuklar, elde ettikleri bilgileri örtü altında uygulama imkanı buluyor.

Öğrenciler, serada süs bitkileri, domates, salatalık, biber, bamya, fasulye, patlıcan ve enginar yetiştirerek hem toprakla rehabilite oluyor hem de el becerilerini geliştiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca "Sıfır Atık" projesi kapsamında gönderilen kompost makinesiyle de geri dönüşümü öğrenen çocuklar, meyve, sebze, çay posası ve yumurta gibi atıkları makinede gübreye dönüştürüp üretimde kullanıyor.

Hasat edilen süs bitkileri ve sebzelerin satışından kazanılan gelirle de mesleki eğitimlerde ihtiyaç duyulan malzemeler satın alınıyor.