Oyuna ayrılan zaman tehdit altında!

LEGO Group, dünya genelinde çocuklarda görülen oyun eksikliğine dikkat çektiği “Oyun Senin Süper Gücün” kampanyası ile ebeveynleri, oyunu önceliklendirmeye davet ediyor. Play Squad'ın tüm dünyadaki destekçileri ile birlikte LEGO Group yeni kampanyası ile ailelere, oyuna yeniden öncelik vermeleri için ilham verirken diğer yandan oyunun çocukların gelişimindeki kritik önemini ve dünyanın dört bir yanında ailelere eğlence katan rolünü vurguluyor.

Dünya genelinde ebeveynler haftada 26 saatini telefonda geçirirken her 3 çocuktan 1’i de haftada 3 saatten az oyun oynuyor

Kampanya, son dönemde gerçekleştirilen ve çocukların ortalama olarak haftanın yalnızca %2'sini - ki bu da haftada 7 saat demek - oyun oynayarak geçirdiklerini ve her üç çocuktan birinin haftada üç saatten az bir süreyi oyun oynayarak geçirdiğini ortaya koyan LEGO’nun global bir araştırmasına dayanıyor. Buna karşılık, araştırma ortalama bir yetişkinin haftada 26 saatini akıllı telefonunda geçirdiğini ve bu zamanın günde ortalama olarak 3,5 saatten fazla* olduğunu ortaya koyuyor. Oyunun çocuğun bilişsel yeteneklerini şekillendirmede, genel olarak kendilerini daha iyi hissetmelerinde ve en önemlisi eğlenmelerinde oynadığı kritik rol göz önüne alındığında, oyun oynamada yaşanan eksiklik uzmanlar için endişe kaynağı oluşturuyor. Araştırmaya göre, ebeveynlerin dünya genelinde %70'i, Türkiye’de ise %74’ü çocuklarını gelecekte daha başarılı kılacağına inandıkları için serbest oyun yerine başarı temelli etkinliklere öncelik vermeyi tercih ediyor. Bu aktivitelerin başında spor, dil öğrenme ve özel dersler geliyor.

Cambridge Üniversitesi Oyun Profesörü Dr. Paul Ramchandi konu ile ilgili “Çocukların kendilerine kapsamlı bir eğitim ve beceri seti sağlayan tüm faaliyetlerin bir parçaları olmalarının çok büyük bir değeri var ancak oyun çocuklara gerçekten özel bir deneyim sunuyor. Çocuklar oyun yoluyla; gelişimlerinin, öğrenmelerinin ve büyümelerinin diğer tüm yönlerini geliştiren temel beceriler geliştiriyor. Çocuğunuz oyun oynamak için yeterli zamana sahip olduğunda yaratıcılık, özgüven, problem çözme ve iletişim gibi becerilerini geliştirebilir ve bu beceriler yaşamının ilerleyen dönemlerinde çocuğunuzun tam potansiyeline ulaşmasına yardımcı olabilir” diyor.

Ebeveynlerin %57'si başarı odaklı aktivitelerde harcanan sürenin son üç yılda arttığını ve bunun genellikle oyun süresinden kısılarak yapıldığını belirtiyor. LEGO Group Marka Geliştirme Başkan Yardımcısı Alero Akuya ise “Bir çocuğun her gün oyuna zaman ayırmasının onun kendisini iyi hissetmesi ve gelecekteki başarısı için gerekli olduğunu kabul etmezsek, hayati becerilerden yoksun bir genç yetişkin nesil ile karşı karşıya kalacağız. Bu kampanya ile yetişkinlerin oyuna ve onun pek çok faydasına bakış açısını yeniden şekillendirmeyi ve onları aile yaşamlarında oyuna yeniden öncelik vermeye teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Oyuna ayrılan zaman, çocuklara yatmadan önce masal okumak ya da iyi beslenmelerini sağlamak kadar önemli olmalı.”

LEGO Group, kampanya özelinde beş dakikalık “Oyun Senin Süper Gücün” adlı bir film yayınladı. Filmde Hollywood oyuncusu Jane Lynch, çocukların gözünden oyunun çalışanları üzerinde yarattığı etkiyi görerek oyunun yararları konusunda aydınlanan işkolik bir CEO'yu canlandırıyor. Ünlü oyuncu Sun Li ise Çin'deki aileler için yapılan uyarlamada CEO rolünü üstleniyor. Film kendi içinde ipuçlarıyla dolu. Filmi izledikten sonra izleyiciler, LEGO web sitesindeki oyunu oynayıp, LEGO.com’da kendi süper güçlerini keşfedebilirler.