Otelleriyle ünlü en genç ilçemiz: ATAŞEHİR

Bir zamanlar mega kentimizin en sükse yapılan caddesi Bağdat Caddesi artık Ataşehir’e ait. Ne var ki, iki binli yıllara kadar süren ününe sahip değil.

Barları, yemek alanları, eğlence merkezleri ve birbirinden ünlü markaların yer aldığı Bağdat Caddesi, çok değer kaybetti. Ünlü hekimlerimizin özel muayene hanelerinin yer aldığı Bağdat Caddesi’ne ben bile pek uğramaz oldum.

Anadolu yakasının genç ilçesi Ataşehir, keşfedilecek bölgeleriyle son derece önemlidir. Buranın en güzel yerleri ise doğal güzelliklerle çevrili ormanlarıdır. Muazzam bir alana sahip olan Kayışdağı Ormanı mutlaka görülmelidir.Orman, bitkileriyle de göz alıcıdır. Ataşehir ve Maltepe ilçeleri arasında yer alan bu orman, yerleşim yerlerine de çok yakındır. Huzurla dolu, sakin bir yer arayanların gelmesi gereken bu bölge, farklı türdeki ağaçlarıyla dikkat çekmektedir. Oksijen cenneti olan bu ormanda doğayla iç içe olabilir, ayrıca ailecek gelebilir ve piknik yapabilirsiniz.

Ayrıca, Ataşehir’de bulunan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’ni mutlaka görün. Bitki çeşitliliğini keşfetmek isteyenler için harika bir yer olan bu bahçe, huzurla dolacağınız bir yerdir. Merkez Ada, Ertuğrul Adası, Mesire adası ve Arberetum adası bölümlerinden oluşan bu bahçe, 2002’de ziyarete açıldı. Resmî tatiller hariç her gün 09:30 ile 18:00 arasında ziyaret ederek farklı bitkileri keşfedebilirsiniz.

AVM’leri, botanik bahçeleri, tarihi yerleri ve eğlence mekânlarıyla bir harika olan bu genç ilçede gezilecek yerlerden biri de Mozaik Çarşı bölgesidir.

Ataşehir’in bir de çok ünlü türbesi bulunmaktadır. Ziyaret edilen yerleri de olan bu ilçede göreceğiniz birçok mekân vardır. Ali Gazi Baba Türbesi bu yerlerden biridir. İçerenköy Mahallesi’nde bulunan türbe, çok kişi tarafından ziyaret edilmektedir.

Ataşehir muazzam bölgelere sahip. Yılların eğlence merkezlerinden biri olan Bostancı Lunaparkı gezilip, eğleneceğiz harika bir yer.

Gökdelenleriyle “Finans Merkezi”yle ünlü Ataşehir, beyaz yakalıların tam bir yerleşim merkezi haline geldi.

Ataşehir’de 1+1 ve 1+0 stüdyo daireler bile 10-15 bin TL’den başlayan kiracı bulabiliyor. Bu dairelerin aidatları bile 2-3 bin TL.

Onlarca alışveriş merkezinin bulunduğu Ataşehir’de özel hastaneler de geniş halk kitlesine hizmet veriyor.

E5 ve Ankara Otobanı’na hâkim olan Ataşehir’in, spor kompleksleri de çok ünlü.

İstanbul’un yaşam koşulları arasında en pahalı ilçeleri arasında ilk sıralarda yer alan Ataşehir’i mutlaka görmüşsünüzdür. Ancak, imkânınız varsa mutlaka yaşayın