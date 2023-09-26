Ölümcül Bir Meslek! Ama Milyon Dolarlar Kazandırıyor

Akrep dünyada en çok korkulan hayvanlardan biri. Akrep zehri en çok ölüm nedeni. Ama zehri pek çok hastalığa şifa. Akrep zekrini üretmek, dünyanın en tehlikeli ve en değerli işlerinden biri. Özellikle 'Androctonus Crassicauda' türüne ait akrep zehrinin eldesi, ilaç ve savunma sanayi için oldukça kritik bir öneme sahip.

Akrep Yetiştiriciliği

Türkiye'de akrep yetiştiriciliği yapmak için belgesine sahip olmak gerekiyor. Büyük bir kapalı alanda, Androctonus Crassicauda cinsi akrepleri yetiştirerek bu zehirli canlılardan elde edilen zehri sağım yöntemiyle elde edilebilir.

Akrep Zehrinin Piyasa Değeri

Akreplerden elde edilen zehrinin litresinin değerinin 10 milyon dolar. Siyah akrep olarak bilinen 'Androctonus Crassicauda' cinsi özgündür ve başlama süreci birkaç yılı buluyor. Legal izinlerin alınma süreci bir yıla yakın sürüyor.

Zehir Sağımı ve Analiz Süreçleri

Akreplerin doğadan toplanarak çoğaltılıyor ve sağım işlemi yapılıyor. Elde edilen zehir numuneleri, çeşitli üniversitelerin analizlerine tabi tutuluyor ve sonuçlar yurtdışına da gönderiliyor.

Akrep Zehrinin Kullanım Alanları

Akrep zehri, özellikle ilaç sektöründe yaygın olarak kullanılmakta. Ayrıca silah savunma sistemlerinde, kanser tedavisinde, ağrı kesici ilaçlarda ve anestezi uygulamalarında da tercih edilen bir bileşen. Akrep zehri dünyanın dört bir yanından talep görüyor.