Öğrencilere mavi bayrak eğitimi

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mavi Bayraklı Plajlar Bürosu tarafından kaptan olacak öğrencilere, 25 Ekim Çarşamba günü Denizciler Derneği önündeki STS Bodrum Okul Gemisi’nde mavi bayrak eğitimi verildi.

Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin katıldığı eğitimde öğrencilerle uluslararası mavi bayrak süreçleri, kriterleri ve denetimleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

Cumhuriyet tarihinin ilk yelkenli okul gemisi olan ve 2023 yılında mavi bayrak ödülü alan STS (Sail Training Ship) Bodrum hakkında ayrıntılı teknik ve tarihi bilgilerin de aktarıldığı etkinlikte öğrenciler, gemiyi gezerek tanıma imkânı buldu.