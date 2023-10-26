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Öğrencilere mavi bayrak eğitimi

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Öğrencilere mavi bayrak eğitimi
Bodrum Belediyesi ile Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) iş birliğinde öğrencilere mavi bayrak eğitimi düzenlendi.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mavi Bayraklı Plajlar Bürosu tarafından kaptan olacak öğrencilere, 25 Ekim Çarşamba günü Denizciler Derneği önündeki STS Bodrum Okul Gemisi’nde mavi bayrak eğitimi verildi.

Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin katıldığı eğitimde öğrencilerle uluslararası mavi bayrak süreçleri, kriterleri ve denetimleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

Cumhuriyet tarihinin ilk yelkenli okul gemisi olan ve 2023 yılında mavi bayrak ödülü alan STS (Sail Training Ship) Bodrum hakkında ayrıntılı teknik ve tarihi bilgilerin de aktarıldığı etkinlikte öğrenciler, gemiyi gezerek tanıma imkânı buldu.

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