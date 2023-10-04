Oda fiyatları %91 arttı
Türkiye’nin otel ve villa arama platformu Neredekal.com’un verilerine göre 2022 yılı Eylül ayına kıyasla 2023 yılı Eylül ayında oda fiyatları %91’lik bir artış gösterdi. En çok oda fiyatı artışının yaşandığı il ise %149’luk oran ile Ankara oldu. Tatilcilerin gözde tatil yerlerinden Çanakkale %107 ve Balıkesir %103 ile en çok artışın yaşandığı diğer iller oldu.
Yaz Tatili Ekim’e Kadar Devam Etti
Bu sene yaz tatili havaların
Neredekal.com Genel Müdürü
Sapanca ile Karadeniz Arasındaki Bungalov Yarışı
Ekim ayının gelmesiyle birlikte bungalov tatili için planlar ve aramalar yapılmaya başlandı.Bungalov tatili için arama yapan tatilseverlerin gözde rotası Sapanca oldu. Sapanca’nın hemen ardından ise yeşillikleri ve temiz havasıyla dikkat çeken Karadeniz Bölgesi’ndeki bungalovlar yer alıyor. Sapanca bölgesindeki son yıllarda artan ve gelişen bungalov turizmi Karadeniz Bölgesi’nin de bungalov tatili için kendini ön plana çıkarmasıyla tatilseverlere alternatif bir rota olarak göz kırpıyor. Eylül ayında en çok bungalov araması yapan şehirlerde sırasıyla Rize, Sakarya ve Tunceli oldu.
Termal Tatil İçin Aramalar Başladı
Dünyanın önde gelen termal kaynaklarına sahip Türkiye, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlamaya devam ediyor. Özellikle yerli turistin önem verdiği kaplıca ve şifalı termal suları kapsayan termal otel tatili için sonbahar dönemi her yıl olduğu gibi bu yıl da tercih edilecek gibi gözüküyor. Bu yüzden termal otel aramalarının da hareketlilik kazandığını söylemek mümkün. Termal otel aramalarında Eylül ayında en çok aratılan destinasyonlar sırasıyla: Afyonkarahisar, Yalova ve Kütahya oldu. En çok termal otel araması yapan şehirler ise sırasıyla: Muğla, Nevşehir ve Balıkesir.
Eylül Ayında Yine En Çok Erkekler Tatil Araması Yaptı
2023 yaz tatili dönemi boyunca en çok tatil için erkekler arama yapmıştı. Eylül ayında da bu durum değişmedi. Eylül ayında tatil için arama yapanların %58,24’ü erkekler%41,76’sı ise kadınlar oldu. Yaş ortalamalarına bakıldığında ise %25,13 ile 18-24 yaş arası gençlerin daha çok tatil için arama yaptığı dikkat çekti. Devamında ise %22,17 ile 25-34 yaş arası genç yetişkinler,%20,58 ile de 35-44 yaş arası yetişkinler en çok tatil araması gerçekleştirdi.