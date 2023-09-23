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O Türkiye'nin en hızlı posta güvercini

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O Türkiye'nin en hızlı posta güvercini
Edirne'de posta güvercinleri "Golden Cup Final Yarışması" düzenlendi. Karaağaç Mahallesi'nde gerçekleştirilen organizasyona Türkiye, Romanya, Almanya, Belçika ve Hollanda'dan 429 güvercin katıldı. Kuşlarının gelmesini bekleyen katılımcılar zaman zaman "güvercin uçuverdi" türküsüyle de oynayarak vakit geçirdi.

Edirne'de posta güvercinleri "Golden Cup Final Yarışması" düzenlendi. Karaağaç Mahallesi'nde gerçekleştirilen organizasyona Türkiye, Romanya, Almanya, Belçika ve Hollanda'dan 429 güvercin katıldı. Kuşlarının gelmesini bekleyen katılımcılar zaman zaman "güvercin uçuverdi" türküsüyle de oynayarak vakit geçirdi.

Bolu'nun Gerede ilçesinden bırakılan güvercinler, 505 kilometrelik yol kattetti.

Final yarışmasında İstanbul'dan katılan Tayfun Çağlanyandere'nin posta güvercini 505 kilometrelik mesafeyi 9 saatte uçarak birinci oldu.

Birinciye altın kemer ve 300 bin lira ödül verilirken, dereceye giren güvercinlerin sahiplerine de kupa ve para ödülü takdim edildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman organizasyona katılanları tebrik etti.

Organizasyonu düzenleyen Cesur Pakarda, uluslararası etkinliği her yıl düzenlemekten mutlu olduklarını belirterek katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Kaynak:Haber Kaynağı

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