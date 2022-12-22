Nüfus açısından ülkemizin en büyük ilçesi: ESENYURT

Mega kent İstanbul’un en fazla göç alan yerlerinden olan Esenyurt’a, çok fazla gezilecek ormanlık alanı olmadığı için çok sayıda parklar yapılmıştır.

Ferah bir alana sahip bu parklarda kafe ve restoranlarda yer bulunmaktadır. Esenyurt’un en güzel parklarından biri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın adını taşıyan parktır.

Lüks yaşam merkezleri ve restoranların yapıldığı bu ilçede gezilecek çok güzel bölgelerde bulunmaktadır. Bu bölgede ayrıca su parkları ve aktivite alanları da vardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın adını taşıyan parkta genelde çocuklu aileler vakit geçirmektedir. Bölgedeki en büyük park statüsüne sahip olduğundan çok sayıda ziyaretçi gelmektedir. Parkta piknik ve diğer aktiviteleri yapmak da olanaklıdır. Parkta gölet, su havuzları, yapay şelale ve bitkiler de vardır.

Esenyurt, yaşam merkezleri, termal su parkları ve parklardan oluşmaktadır. Necmettin Erbakan Parkı da önemli yerlerden biridir ve oldukça güzel alanlara sahiptir. Burada yapay şelale, gölet ve ağaçlar vardır. Ayrıca yürüyüş parkları, çocuk parkları ve piknik alanları da bulunan bu parkta vakit geçirmek oldukça eğlencelidir. Toplam 74 bin 210 metrekare üzerine kurulu bu parkta aradığınız her şey mevcuttur.

AVM’leriyle ünlü Esenyurt’ta, yerli ve yabancı markalarında olduğu bu merkezlerde ayrıca kampanyalar, etkinlikler ve yarışmalarda düzenlenmektedir. Alışverişi daha eğlenceli hâle getiren bu AVM’lerde restoran ve kaferler de mevcuttur.

Türkiye’nin ilk ve tek kar temalı AVM Snowpark’ta 4 mevsim kar heyecanını yaşayabilirsiniz.

Çok önemli bir yer de, Esenyurt Belediyesi Termal Kür ve Tedavi Merkezi’dir.

Ailelerin geldiği bu güzel yer, termal mineralli su kaynağı kullanılarak yapılmıştır.

Doğal suyun bölgesi olan bu merkezde hamam, havuz, sauna ve buhar odası yer almaktadır. Burada vakit geçirmek için ise ücretini ödeyerek 2 saat hem tedavi olabilir, hem de termal sudan faydalanabilirsiniz.

İlçede özellikle aktivitelerle ilgileneceğiniz yerlerden biri de Nene Hatun Kültür Merkezi’dir. Merkezde çeşitli etkinlikler düzenleniyor, yaratıcı drama ve keman kurslarının da veriliyor.

Yüzölçümü 2 bin 770 hektar olan Esenyurt1989’da belediye olmuştur. Nüfus bakımından İstanbul ve Türkiye'nin en büyük ilçesidir.

Siteler olsa da ilçenin büyük bölümünde yeni apartmanlar yer alıyor. Apartmanlar sayesinde Esenyurt’u ucuz kılmaktadır. Neredeyse İstanbul'un merkez ilçelerindeki apartmanlar yıkılıp siteleşirken, Esenyurt'ta çok sayıda yeni apartman bulunması, merkeze uzak bu ilçede fiyat ortalamasını düşürüyor. Bu nedenle ortalamanın çok altına kiralık konut bulmak için Esenyurt’a gelebilirsiniz.