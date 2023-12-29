  1. Anasayfa
  2. Yaşam
  3. Nijer’de 13 bin 500 kişi daha temiz suya kavuştu

Nijer’de 13 bin 500 kişi daha temiz suya kavuştu

Yayınlanma:
Nijer’de 13 bin 500 kişi daha temiz suya kavuştu
Nijer’e giden İsviçre merkezli Verein Tut Elimi Derneği ve Türkiye temsilciliği, altı gün boyunca birçok noktada farklı yardım organizasyonlarına imza attı.

Adak, akika, sadaka ve şükür kurbanları kesildi. Kesilen kurban etleriyle hazırlanan sıcak yemekler bölge halkına ikram edildi.

25 KÖYE TEMİZ SU

Nijer ziyareti ve programla ilgili bilgi veren dernek Verein Tut Elimi Derneği Başkanı Mehmet Sarıgöz “Kurban kesimlerinin yanı sıra yemek ikramlarımızla çocuklara ve ailelerine ulaşma fırsatımız oldu. Ayrıca küçük kardeşlerimize şekerleme hediyelerimizle minik yürekleri sevindirdik. Programın ikinci yarısında 25 su kuyusu açılışını iki ekip halinde gerçekleştirerek yaklaşık 25 köyde 13 bin 500 kişinin temiz suya kavuşmasına vesile olduk” dedi.

Dernek gönüllüsü Türkiye Yazarlar Birliği üyesi, yazar, aktivist Turgut Tunç ise; “Elektrik ve suyun olmadığı köyler temiz suya kavuşurken bayrağımızı gördüklerindeki Türkiye coşkusu görülmeye değerdi. Bayrağımızın biliniyor olmasına bir katkımız olmuşsa bu bizim için büyük bir onurdur” dedi.

Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Sezgin de “Türkiye’de deprem bölgesi başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışında projelerimiz hız kesmeden devam ediyor, bağışçılarımıza teşekkür ederiz” dedi.

FİDAN DİKECEKLER

Dernek temsilcileri, kuraklığa karşı fidan dikimi gerçekleştirdikten sonra ülkelerine dönecekler.

Kaynak:Haber Kaynağı

Yaşam
TEMA Vakfı’ndan yeni yılda fidan bağışı çağrısı: Her bir fidan, bir umut demek
TEMA Vakfı’ndan yeni yılda fidan bağışı çağrısı: Her bir fidan, bir umut demek
Başarılı kadınlar ödüllendirilecek
Başarılı kadınlar ödüllendirilecek
Göller Tüm Dünyada Su Kaybediyor
Göller Tüm Dünyada Su Kaybediyor
Akdeniz Foku ve Toy Korunmalı!
Akdeniz Foku ve Toy Korunmalı!
İngilizce Öğrenemiyoruz! Peki Neden İngilizce Öğrenemiyoruz?
İngilizce Öğrenemiyoruz! Peki Neden İngilizce Öğrenemiyoruz?
Yılbaşında Türkiye'nin Turizm Patlaması: Sahiller ve Kış Otellerinde Rekor Doluluk!
Yılbaşında Türkiye'nin Turizm Patlaması: Sahiller ve Kış Otellerinde Rekor Doluluk!
Aşk psikiyatrik bir hastalık mı?
Aşk psikiyatrik bir hastalık mı?