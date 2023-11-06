Nemrut Krater Gölü, sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor

Türkiye'nin en büyük krater gölü özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü, çevresindeki doğal güzellikleriyle de yılın her döneminde kent sakinlerinin ve ziyaretçilerin gezdiği yerlerin başında geliyor.

Ağaçların ve bitki örtüsünün sonbaharın renklerine büründüğü Nemrut'a gelen turistler, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, hem doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buluyor hem de ortaya çıkan manzarayı görüntülüyor.

Almanya'dan gelen Birgit Thoelstede ve Udo Thoelstede, Nemrut Krater Gölü ve çevresindeki güzelliklere hayran kaldıklarını söyledi.

Birgit Thoelstede, ülkesinde bir çikolata fabrikasında çalıştığını, gezmek amacıyla bölgeye geldiklerini belirtti.

Gölü bir seyahat kitabında gördüğünü ve etkilendiğini anlatan Tholelstede, "Buranın büyük bir yanardağ olduğuna dair bilgiler yer alıyordu kitapta. Karavanımıza atlayıp Türkiye'ye geldik. Gerçekten çok güzel bir yer. Sonbaharda çok güzel görünüyor. Türkiye'ye ilk gelişim. Çok şaşırdım ve beğendim." dedi.

Udo Thoelstede ise "Tüm Türkiye'yi geziyoruz. Karavanla yolculuk yapıyoruz. Bir gece burada kamp yaptık. Burası çok güzel. Oldukça turist var." ifadesini kullandı.

Ziyaretçilerden Hülya Yaman da doğanın sonbaharla birlikte ziyaretçilere bir güzellik sunduğunu dile getirerek, Sonbaharın son dönemlerindeyiz. Bu güzellikleri çocuklar da görsün dedik. Bizim için çok güzel bir gün oluyor." diye konuştu.