Son Dakika

Nadir görülen "Eresus kollari" türü örümcek Elazığ'da görüntülendi

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Türkiye'de ve Avrupa'da nadir görülen, uğur böceğine benzerliğinden dolayı halk arasında "uğur böceği örümceği" olarak bilinen ve zehirli bir tür olduğu bildirilen "Eresus kollari" türü örümcek görüldü.

YAŞAM 18.10.2022, 16:24
Nadir görülen "Eresus kollari" türü örümcek Elazığ'da görüntülendi

İlçe kırsalında arkadaşlarıyla doğa gezisine çıkan Umut Ağrıtmış, yerde kırmızı rengi ve sırtındaki siyah noktaları ile uğur böceğini andıran bir örümcek olduğunu fark etti. Ağrıtmış, ilk defa gördüğü örümceği cep telefonu ile görüntüledi.

Ağrıtmış'ın çektiği görüntüleri inceleyen Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarık Danışman, AA muhabirine, örümceğin Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer aldığını söyledi.

Örümceğin Eresidae familyasının Eresus cinsinden olduğunu belirten Danışman, Türkiye ve Avrupa'da nadir olarak görüldüğünü ve uğur böceği örümceği veya kadife örümcek olarak adlandırılan Eresus kollari türü örümcek olduğunu kaydetti.

Danışman, Türkiye'de nadir görülen bu türle ilgili araştırmalar yaptıklarını ifade ederek, "Günümüzde nesli tehlike altında bulunan bir örümcek türü. Kırsal alanlarda toprak içinde yaptıkları yuvada yaşıyorlar. Eresus kollari erkek örümcektir. Zehri insanları etkileyebilir. Soktuğu yerde kısmi acı, ateş artışı, kalp atım hızında artış ve baş ağrısı oluşturabilir. Bu tür için ölüm vakası bildirilmemiştir." ifadelerini kullandı.

#Eresus kollari
Yorumlar (0)
18
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 18 Ekim 2022
İmsak 05:47
Güneş 07:11
Öğle 12:54
İkindi 15:56
Akşam 18:27
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 9 14
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Bournemouth 10 13
11. Fulham 10 12
12. West Ham United 10 11
13. Crystal Palace 9 10
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 10 8
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 9 19
4. Real Betis 9 19
5. Real Sociedad 9 19
6. Athletic Bilbao 9 17
7. Villarreal 9 15
8. Valencia 9 14
9. Osasuna 9 13
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 9 10
12. Mallorca 9 9
13. Espanyol 9 9
14. Sevilla 9 9
15. Girona 9 8
16. Getafe 9 8
17. Real Valladolid 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3