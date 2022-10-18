Nadir görülen "Eresus kollari" türü örümcek Elazığ'da görüntülendi

İlçe kırsalında arkadaşlarıyla doğa gezisine çıkan Umut Ağrıtmış, yerde kırmızı rengi ve sırtındaki siyah noktaları ile uğur böceğini andıran bir örümcek olduğunu fark etti. Ağrıtmış, ilk defa gördüğü örümceği cep telefonu ile görüntüledi.

Ağrıtmış'ın çektiği görüntüleri inceleyen Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarık Danışman, AA muhabirine, örümceğin Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer aldığını söyledi.

Örümceğin Eresidae familyasının Eresus cinsinden olduğunu belirten Danışman, Türkiye ve Avrupa'da nadir olarak görüldüğünü ve uğur böceği örümceği veya kadife örümcek olarak adlandırılan Eresus kollari türü örümcek olduğunu kaydetti.

Danışman, Türkiye'de nadir görülen bu türle ilgili araştırmalar yaptıklarını ifade ederek, "Günümüzde nesli tehlike altında bulunan bir örümcek türü. Kırsal alanlarda toprak içinde yaptıkları yuvada yaşıyorlar. Eresus kollari erkek örümcektir. Zehri insanları etkileyebilir. Soktuğu yerde kısmi acı, ateş artışı, kalp atım hızında artış ve baş ağrısı oluşturabilir. Bu tür için ölüm vakası bildirilmemiştir." ifadelerini kullandı.