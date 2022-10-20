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MURAT AVCI KENDİNİ TOPRAĞA ADADI
Bugüne kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalarıyla isminden sıkça söz ettiren iş insanı Murat Avcı, şimdi de kendini tarıma adadı. Toprakları canlandıran ve daha sağlıklı sebze-meyve vermesini sağlayan Organik Sıvıyı tanıtmak için Anadolu’yu karış karış dolaşıyor.
YAŞAM 20.10.2022, 13:51
Birçok profesörün çalışması sonucunda üretilen Dico isimli tarım ürünüyle çoraklaşan toprakların canlandırıldığını dile getiren Murat Avcı,Tarım ülkesi olan Türkiye’de bu ürünle çiftçilerin yüzünün güldüğünü söyledi. 1 litre organik sıvı ile 5 dönüm arazinin verimli hale getirdiğini belirten Avcı, ’Hamza Büyük ve ekibinin başarılı çalışmalarıyla elde edilen bu ürün çiftçinin yüzünü güldürdü. Bu ürünlerden bol bol alıp Anadolu’yu geziyorum. En büyük amacım güzel ülkemde hormonsuz sebze ve meyve yemektir. Bu ürünle bunu başarmak mümkün. Tek kuruş almadan bu ürünü çiftçimize anlatıyorum. Bunu topraklarında deneyen çiftçi bana dua ediyor’dedi.
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