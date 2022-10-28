Muğla'da çiftçi aile tatlı patatesin rengarenk yemeklerini yapıyor
Muğla'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Katma Değeri Yüksek Sebze Üretim Programı" kapsamında "tatlı patates" yetiştiren bir çiftçi aile, kendi ürünlerini farklı lezzetlerle tüketiciye sunuyor.
Datça ilçesinde tarımla uğraşan Harıpçı ailesi, 6 dönüm arazilerinde "tatlı patates" yetiştirmeye başladı. Ana vatanı Güney Amerika'da Peru olduğu belirtilen tatlı patatesten yüksek verim alan ailenin girişimci kadınları, ürüne uyarladıkları yemek tariflerini önce kendi sofralarında deneyimledi.
Ortaya çıkan lezzetleri ilçe girişindeki tezgahlarında müşterilerine tattıran anne ve gelin, beğenilen ürünleri her geçen gün geliştirdi.
Aromasından dolayı tatlı patates olarak bilinen bitkinin mor, kırmızı, sarı, turuncu ve beyaz yumrularından ekmek, pişi, börek, erişte, baklava ve tatlı çeşitleri hazırlandı. Tatlı patatesin filizleri ile yapraklarını da değerlendiren anne ve gelin sarma, salata, ot kavurması gibi farklı lezzette gıda ürünlerini de beğeniye sundu.
Rağbet gören ürünlerini haftanın belirli günleri tezgaha çıkaran ailenin girişimci kadınları, talebe yetişmekte zorlanıyor.
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
|İmsak
|05:57
|Güneş
|07:23
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:33
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|23
|2. Adana Demirspor
|11
|22
|3. Trabzonspor
|11
|21
|4. Başakşehir
|10
|20
|5. Beşiktaş
|11
|19
|6. Konyaspor
|11
|19
|7. Kayserispor
|11
|19
|8. Galatasaray
|10
|18
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Alanyaspor
|11
|13
|11. Kasımpaşa
|11
|13
|12. Karagümrük
|10
|12
|13. Sivasspor
|11
|10
|14. Antalyaspor
|10
|10
|15. Hatayspor
|10
|10
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Ankaragücü
|10
|8
|18. İstanbulspor
|10
|8
|19. Ümraniye
|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Bodrumspor
|10
|18
|3. Pendikspor
|9
|18
|4. Keçiörengücü
|10
|18
|5. Boluspor
|9
|16
|6. Sakaryaspor
|10
|15
|7. Rizespor
|9
|14
|8. Samsunspor
|10
|14
|9. Bandırmaspor
|9
|13
|10. Manisa FK
|9
|13
|11. Tuzlaspor
|9
|12
|12. Altınordu
|9
|12
|13. Adanaspor
|10
|11
|14. Göztepe
|9
|11
|15. Erzurumspor
|9
|10
|16. Altay
|10
|8
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|10
|7
|19. Denizlispor
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|11
|28
|2. M.City
|11
|26
|3. Tottenham
|12
|23
|4. Newcastle
|12
|21
|5. Chelsea
|11
|21
|6. M. United
|11
|20
|7. Fulham
|12
|18
|8. Liverpool
|11
|16
|9. Brighton
|11
|15
|10. West Ham United
|12
|14
|11. Brentford
|12
|14
|12. Everton
|12
|13
|13. Crystal Palace
|11
|13
|14. Bournemouth
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|12
|16. Southampton
|12
|12
|17. Leicester City
|12
|11
|18. Leeds United
|11
|9
|19. Wolves
|12
|9
|20. Nottingham Forest
|12
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|31
|2. Barcelona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|11
|23
|4. Real Sociedad
|11
|22
|5. Real Betis
|11
|20
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Villarreal
|11
|18
|8. Osasuna
|11
|17
|9. Valencia
|11
|15
|10. Rayo Vallecano
|11
|15
|11. Real Valladolid
|11
|14
|12. Mallorca
|11
|12
|13. Celta Vigo
|11
|11
|14. Espanyol
|11
|10
|15. Almeria
|11
|10
|16. Sevilla
|11
|10
|17. Getafe
|11
|10
|18. Girona
|11
|9
|19. Cadiz
|11
|7
|20. Elche
|11
|4