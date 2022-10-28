Muğla'da çiftçi aile tatlı patatesin rengarenk yemeklerini yapıyor

Datça ilçesinde tarımla uğraşan Harıpçı ailesi, 6 dönüm arazilerinde "tatlı patates" yetiştirmeye başladı. Ana vatanı Güney Amerika'da Peru olduğu belirtilen tatlı patatesten yüksek verim alan ailenin girişimci kadınları, ürüne uyarladıkları yemek tariflerini önce kendi sofralarında deneyimledi.

Ortaya çıkan lezzetleri ilçe girişindeki tezgahlarında müşterilerine tattıran anne ve gelin, beğenilen ürünleri her geçen gün geliştirdi.

Aromasından dolayı tatlı patates olarak bilinen bitkinin mor, kırmızı, sarı, turuncu ve beyaz yumrularından ekmek, pişi, börek, erişte, baklava ve tatlı çeşitleri hazırlandı. Tatlı patatesin filizleri ile yapraklarını da değerlendiren anne ve gelin sarma, salata, ot kavurması gibi farklı lezzette gıda ürünlerini de beğeniye sundu.

Rağbet gören ürünlerini haftanın belirli günleri tezgaha çıkaran ailenin girişimci kadınları, talebe yetişmekte zorlanıyor.