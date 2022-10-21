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Mudurnu ormanları sonbaharda ayrı güzelliğe büründü
Sonbaharın gelmesiyle yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarını barındıran Mudurnu ormanları, ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.
YAŞAM 21.10.2022, 11:35
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Mudurnu'da ormanlarda yer alan çeşitli türde ağaçlar, sonbaharla birlikte sararmaya başladı.
Sarı, yeşil ve kahverenginin her tonunu barındıran Mudurnu'nun ormanları hazan mevsimiyle ayrı güzelliğe büründü.
Bölgeye gelenler, eşsiz manzara karşısında vakit geçirip temiz hava alma imkanı buluyor.
Mudurnu-Nallıhan eski kara yolu üzerinde bulunan Vakıfaktaş bölgesindeki ormanlarda oluşan sonbahar renkleri, dronla da görüntülendi.
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