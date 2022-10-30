Mobil ekiplerden çocukların okula devamı için 2 bin 460 aileye rehberlik hizmeti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kırsal bölgelerde görev yapan mobil ekiplerin, farklı risk gruplarındaki çocukların okula devamını sağlamak amacıyla 5 bin 188 çocukla görüştüğünü, 2 bin 460 aileye rehberlik hizmeti verdiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kırsal bölgelerde görev yapan çocuk koruma mobil ekipleri, aileler ile kamu görevlilerini ziyaret ederek farklı risk gruplarındaki çocukların okula devamını sağlamak amacıyla destek çalışmaları yürütüyor.
Bakanlığın mobil ekipleri, Cumhurbaşkanlığı İcraat Programı Beşinci 180 Günlük Eylem Planı kapsamında, 1 Temmuz-31 Aralık 2021'de 22 ilin kırsal bölgelerinde sosyoekonomik yönden dezavantajlı ve risk gruplarındaki çocuklar ile ailelere yönelik tespit, değerlendirme ve yönlendirme çalışması gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, 804 köy ziyaret edilerek 4 bin 755 çocukla görüşüldü ve 2 bin 385 aileye rehberlik yapıldı. Ayrıca ekipler ziyaret ettikleri köylerde muhtarlar, okul idarecileri, belediye görevlileri ve imamlarla da görüştü.
Aileler ve köylerdeki kamu görevlileriyle yapılan değerlendirmeler sonucunda 81 çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alındı, okula devam etmediği belirlenen çocukların okula devamı sağlandı.
Çalışma 51 ile yaygınlaştırıldı
Bu çalışmalardan olumlu geri dönüşler alınması üzerine çalışmanın büyükşehirler dışındaki 51 ilde yaygınlaştırılması kararlaştırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının il müdürlükleri ve sosyal hizmet merkezlerinde görev yapan sosyal çalışmacı, psikolog, psikolojik danışman ve sosyologlardan oluşan mobil ekipler, bu illerde çalışmalarını sürdürdü.
Toplam 558 kişiden oluşan mobil ekipler 1127 köyde çocuklar, aileler, muhtarlar, okul idarecileri, belediye görevlileri ve imamlarla görüştü. Çalışmaların başladığı günden bugüne 260 çocuk Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlandı, ilgili mahkemeden 49 çocuk hakkında danışmanlık, 34 çocuk hakkında eğitim ve 24 çocuk hakkında sağlık tedbiri kararı alındı.
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
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