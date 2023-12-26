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Mezun olmadan iş teklifi alan genç pilotlar gelecekten umutlu

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Mezun olmadan iş teklifi alan genç pilotlar gelecekten umutlu
Çocukluk hayalleri olan pilotluk için Konya'ya gelen gençler, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi pilotaj bölümünün ilk mezunlarından olacak.

Afrika ülkesi Burundi'de doğup büyüyen Ali Ndikumana, Antalyalı Ramazan Kemi ve Hataylı Sema Pasinli, pilotluk hayallerini gerçekleştirmek için üniversitenin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümü'nü tercih etti.

Bölümün ilk mezunlarından olacak gençler, şimdiden bazı firmalardan iş teklifi de aldıkları için gelecekten umutlu.

25 yaşındaki Ali Ndikumana, Türkiye'de olmaktan ve eğitimini Türkiye'de tamamlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye'de dünya standartlarında havacılık eğitimi verildiğini öğrenince eğitim için Konya'ya geldiğini anlatan Ndikumana, "Çocukluktan beri uçaklara çok fazla ilgim var. Pilot olmayı hep çok isterdim. Şu anda şükredebilirim, son sınıftayım, son aşamadayım. Çok çalışmam gerekiyor. Başvurularımız yaklaşıyor. Türk Hava Yolları, Pegasus, SunExpress gibi şirketlere başvurma imkanımız çok fazla. O yüzden çalışıyoruz, çabalıyoruz." diye konuştu.

Özellikle gösteri uçuşlarının kendisini çok heyecanlandırdığını, bu nedenle Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ü çok beğendiğini dile getiren Ndikumana, "Türk Yıldızları en hoşuma giden şey. Bizi bir gün Türk Yıldızları'na götürdüler. Ziyaret ettik. Orada bize çok güzel bir eğitim verdiler, uçuşu nasıl gerçekleştirdiklerini gösterdiler. Benim için çok güzel bir gündü." dedi.

Ndikumana, dönem sonunda pilot olarak mezun olacağı için çok heyecanlı olduğunu, mesleği layıkıyla yerine getirmek istediğini belirtti.

Kaynak:Haber Kaynağı

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