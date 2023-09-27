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Mevlit Kandili idrak edildi

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Mevlit Kandili idrak edildi
Türkiye genelinde vatandaşlar, Mevlit Kandili dolayısıyla birçok camide namaz kılıp dua etti.

Son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili münasebetiyle İstanbul'da başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye, Eyüpsultan, Büyük Çamlıca ve Taksim olmak üzere kentteki camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen mevlit programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mevlid-i Şerif okunması ve dua edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla program sona erdi.

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