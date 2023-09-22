Mevlid Kandili 2023 Tarihi: Ne Zaman Kutlanacak?

Mevlid Kandili, bu yıl 26 Eylül Salı gecesi gerçekleşecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da onaylanmış olan bu özel tarih, Müslüman aleminin en kıymetli günlerinden biri olarak kabul edilir.

Mevlid Kandili'nin Önemi: Hz. Muhammed'in Kutlu Doğumu

Mevlid Kandili, İslam alemi için büyük bir anlam taşır çünkü bu gece, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed S.A.V.'in dünyaya geldiği gecenin yıldönümüdür. Mevlid Kandili, Hz. Muhammed'in doğduğu geceye verilen isimdir. Bu gece aynı zamanda, Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının onikinci gecesine denk gelir.

Rebiülevvel Ayının Yeri ve Mevlid Gecesi

Rebiülevvel, İslam takviminin üçüncü ayı olup, bu ayın onikinci gününe denk gelen Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed S.A.V.’in doğduğu gün olarak kabul edilir. Hz. Muhammed, peygamberlikten sonra da bu özel geceye büyük bir önem atfederdi. Her peygamberin ümmeti, kendi peygamberinin doğum gününü bir bayram gibi kutlamıştı. Bugün de Müslümanlar için büyük bir neşe ve sevinç kaynağıdır.

Mevlid ve Rebî'ul-Evvel'in Anlamı: Dil ve Tarih Boyutu

Mevlid, kelime anlamıyla "doğum zamanı" demektir. Rebî'ul-Evvel ise, "ilkbahar" anlamına gelir. Tarihsel bir bağlamda ise, Mevlid Kandili, peygamberlerin ve onların ümmetlerinin, peygamberlerinin doğum günlerini bir bayram gibi kutlamasının bir devamı olarak kabul edilir.