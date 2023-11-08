  1. Anasayfa
  2. Yaşam
  3. Mercedes-Benz Türk, Aksaray Eğitim Evi ile çocukların gelişimini destekliyo

Mercedes-Benz Türk, Aksaray Eğitim Evi ile çocukların gelişimini destekliyo

Yayınlanma:
Mercedes-Benz Türk, Aksaray Eğitim Evi ile çocukların gelişimini destekliyo
Mercedes-Benz Türk’ün Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliği ile hayata geçirdiği Çağdaş Yaşam Mercedes-Benz Türk Aksaray Eğitim Evi’nde, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda çalışan gönüllü eğitmenler, bölgedeki çocuk ve gençlerin araştıran, sorgulayan, fikir üreten ve sorun çözebilen, yaratıcı bireyler olabilmeleri için eğitim veriyor.

Çocuklar ve gençlere yönelik yaptığı çalışmalar ile Türkiye’nin gelecek nesillerini eğitim ve gelişimleri konusunda destekleyen Mercedes-Benz Türk, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) iş birliği ile ilk kez 2004 yılında başlattığı ‘Her Kızımız Bir Yıldız’ projesinin ardından, 2015 yılında da Aksaray ilinde Mercedes-Benz Türk ÇYDD Aksaray Eğitim Evi’ni faaliyete geçirdi. Bölgede yaşayan çocukların gelişim ve eğitimini destekleyerek Türkiye’nin yerel potansiyeline katkı sağlamayı amaçlayan Eğitim Evi’nde, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda çalışan ve Türkiye’nin seçkin üniversitelerinden mezun olan gönüllü eğitmenler, bölgedeki çocuk ve gençlerin araştıran, fikir üreten, sorun çözebilen, yaratıcı bireyler olabilmeleri için temel eğitim ve kişisel gelişim konularında onlara katkı sağlıyorlar.

Bugüne kadar 1000’den fazla öğrenci katıldı

Çağdaş Yaşam Mercedes-Benz Türk Aksaray Eğitim Evi’nde öğrencilere matematik, Türkçe, fen bilimleri, resim, yabancı dil gibi temel derslerde desteğin yanı sıra tiyatro, gitar, uzay bilimleri, satranç, piyano, yaratıcı drama, origami, model uçak ve bilgisayar eğitimleri de veriliyor. Bu yaz 48 öğrenciye ders verilen ve her dönem büyük talep gören eğitimlere bu güne kadar 1000’den fazla öğrenci katıldı. Eğitimlere büyük bir istekle katılan öğrencilerin çoğu, gelecekte aynı kurumda gönüllü eğitmenlik yaparak gelecek nesillere faydalı olmak istiyor.

Çağdaş Yaşam Mercedes-Benz Türk Aksaray Eğitim Evi’nin gelecek dönemlerdeki öncelikli hedefi, gönüllü eğitmen sayısını artırarak ve eğitim çeşitliliğini genişleterek daha fazla çocuğun ve gencin gelişimine katkı sağlamaktır.

Daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedefleyen Mercedes-Benz Türk onların hayatına olumlu bir etki yapmayı amaçlıyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Yaşam
İklim krizinde bağ ve bahçelerde 'DON' riski artıyor!
İklim krizinde bağ ve bahçelerde 'DON' riski artıyor!
Sirena 78, ABD’li yat tutkunlarıyla ilk kez buluştu
Sirena 78, ABD’li yat tutkunlarıyla ilk kez buluştu
House of Superstep, Kaykay Tutkunları İçin Unutulmaz Bir Yarışma Düzenliyor!
House of Superstep, Kaykay Tutkunları İçin Unutulmaz Bir Yarışma Düzenliyor!
Babacan son yolculuğuna uğurlandı
Babacan son yolculuğuna uğurlandı
Dünya'nın Sonu Kapıda mı? İnsanlığın Sonunu Getirecek Felaket Bilim İnsanlarından Şaşırtıcı Kıyamet Tahmini!
Dünya'nın Sonu Kapıda mı? İnsanlığın Sonunu Getirecek Felaket Bilim İnsanlarından Şaşırtıcı Kıyamet Tahmini!
El Nino Türkiye'ye Sıçradı: İzmir, Adana ve Ankara'da Alarm Zilleri! Uzmanlar Uyarıyor: Hastalıklar Yaygınlaşabilir
El Nino Türkiye'ye Sıçradı: İzmir, Adana ve Ankara'da Alarm Zilleri! Uzmanlar Uyarıyor: Hastalıklar Yaygınlaşabilir
Türkiye'yi Şok Eden İstila! Tarım Sektörüne Yeni Tehdit: Kahverengi Kokarca Böceği Yayılıyor
Türkiye'yi Şok Eden İstila! Tarım Sektörüne Yeni Tehdit: Kahverengi Kokarca Böceği Yayılıyor
Lösemiyi Yenen Minik Kahramanlar Bir Aradaydı
Lösemiyi Yenen Minik Kahramanlar Bir Aradaydı