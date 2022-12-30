Marmara Denizi’ni kucaklayan ilçe: KARTAL

Marmara’nın kıyı şeridinde, Marmara Denizi’ni kucaklayan, Anadolu yakasının en büyük ilçelerimizden biri Kartal’ı bugün sizlere tanıtacağım.

Deniz havasını içine çekip dinlenmek isteyenlerin tercih ettiği Kartal Sahili, Marmara Denizi ve Adalar manzaralıdır. Sahil şeridi, dinlenme alanlarına sahip, çocuk oyun alanlarının bulunması ailece vakit geçirmenize olanak sağlamaktadır.

Kartal’ın sahil bandında yürüyebilir, spor yapabilir, bisiklet kiralayıp sahil havasını içinize çekerek tur atabilirsiniz. Balık tutarak da günün yorgunluğu ve stresini atabilirsiniz.

Kartal’ın en popüler alanı Aydos Ormanı’dır. Gürültüden uzak eğlenmek, dinlenmek isteyenlerin uğrak alanı olan Aydos Ormanı ağaç çeşitliliği ve oksijen bakımından da oldukça zengindir.

Aydos Ormanı mesire alanı, piknik ve mangal yapmanıza imkân vermektedir. Burada göle karşı kahvaltı yapabilirsiniz. Aydos’daki lunaparkla da ailecek eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz.

Deniz bisikletiyle Aydos Gölü’nde eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz.

İstanbul’un 537 metre ile en yüksek noktası Aydos Tepesi’dir. Manzarası, ağaçları görsel şölen sunuyor, Aydos...

Çam ve meşe ağaçlarının, yeşilin farklı tonlarıyla görsel şölen sunan Dragos Tepesi, 107 metrelik yüksekliğe ve deniz manzarasına sahiptir.

Buradaki tesisin 582 metrekaresi açık alandır. Adalar manzaralı tesiste, gün batımı, deniz ve çam kokusu eşliğinde günün yorgunluğunu atabilirsiniz.

Kartal meydanda yazın farklı etkinlikler yapılmaktadır. Meydanda festival kapsamında seminer, konferans, konser, tiyatro, sinema, çocuklar için eğitici ve öğretici yarışmalar düzenleniyor.

İstanbul’un değil, ülkemizin ilk olan Masal Müzesi, tarihe önem verenlerin ilgisini çekebilecek şekilde tasarlanmış. Müzede tarihi değere sahip oyuncaklar, Türk Edebiyat yazarlarının ilk kitapları sergilenmektedir. Özellikle birçok masal kahramanının heykeli de müzede yer almaktadır.

Yine ülkemizin ilk deniz kabukları müzesi Kartal’dadır. Müzede, Türkiye ve dünyadan 300’e yakın farklı tür deniz kabuğu sergilenmektedir.

Son yıllarda İstanbul’un en önemli konut alanlarından biri haline gelen Kartal’da her türlü toplu ulaşım araçları hizmet vermektedir. Kartal’ın denizden uzak yerleri hala gecekondularla dolu olup, kiralar burada makul düzeydedir. Yeni yapılan sitelerde hem ev kiraları hem de aidatlar yüksektir. Yaşanması çok kolay bir ilçe olan Kartal’da oturamazsanız da, mutlaka ziyaret etmeniz gerekir.