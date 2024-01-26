Marmara Denizi’ne yeni tsunami gözlem ve erken uyarı istasyonları kuruluyor

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Marmara çevresi ve Adalar’da konumlanacak 20 yeni “Çok Disiplinli Tsunami Gözlem ve Erken Uyarı İstasyonu” için çalışmalarına başladı. İstasyonlar, İstanbul Valiliği İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından sağlanan destekle hayata geçiriliyor. Kurulacak gelişmiş tsunami erken uyarı sistemleriyle Marmara Denizi’nde depremler sonrası oluşabilecek tsunamiler çok disiplinli bir yaklaşımla takip edilebilecek. Yeni istasyonların ilki Kartal Belediyesi’nin katkılarıyla Kartal Belediyesi Su Sporları Merkezi'nde faaliyetlerine başladı.

“MARMARA’DAKİ TSUNAMİLERİ DAHA DA YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ”

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Çok Disiplinli Tsunami Gözlem ve Erken Uyarı İstasyonları ile ilgili olarak, “Türkiye genelinde hâlihazırda 28 tsunami istasyonundan sadece ülkemize değil, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve bağlantılı denizlerde 15 farklı ülkeden 21 kuruma erken uyarı mesajı gönderiliyor. Enstitümüz ‘Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi’ olarak 1 Temmuz 2012'den bugüne toplam 45 tsunami uyarı mesajını AFAD başta olmak üzere abonelerine iletti. İRAP kapsamında kurmakta olduğumuz yeni istasyonlarımızla İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara Bölgesi’nde deniz seviyesi değişiklikleri daha da yakından 7/24 izlenecek. Çok disiplinli istasyonlarımız deniz seviyesi sensörü, ivmeölçer, meteorolojik sensörler ve GNSS alıcısından oluşuyor. Amacımız, olası bir Marmara depremi sonrası oluşabilecek tsunami potansiyelini gözlemek, bu konuda erken uyarı mesajı ileterek olası can kayıplarının önüne geçebilmek.” dedi.