Makyaj Nasıl Yapılır? Melis İlkkılıç İle Makyaj Yapmanın Sırları

Dünya için güzellik anlayışıyla hareket eden Avon, yeni yıla sayılı günler kala Avon Türkiye Makyaj Sanatçısı Melis İlkkılıç ile yılbaşı makyajının sırlarını açıklıyor. Yılbaşını ister rahat bir ev partisinde, ister dışarıda şık bir etkinlikte kutlayın… Mükemmel bir yılbaşı makyajı için aradığınız tüm ürünler Avon ile her an yanında.

“Uzun Süre Kalıcı Makyajın Yeni Yılda Da Seninle Olsun”

Mükemmel yılbaşı makyajı için öncelikle baz ürünleri uygulayarak cildini ve kirpikleri makyaja hazırlamanın önemine vurgu yapan Avon Türkiye Makyaj Sanatçısı Melis İlkkılıç; “Cildi ve kirpikleri makyaja hazırlamak makyajınızın kalıcılığı arttıracaktır. Böylece gece boyunca dans edip eğlenebilir ve yeni yıla kusursuz makyajınla girebilirsin!”

Önerilen ürünler; Avon Magix Yağlı Görünümü Kontrol Eden Makyaj Bazı silika içeren formülüyle anında parlamayı azaltır ve cildin gün boyu mat kalmasını sağlar. Keratin ve Hint yağı ile geliştirilen Avon Lash Primes Maskara Bazı içeriğiyle daha hacimli ve daha uzun kirpikler yaratır.

“Yılbaşı fotoğraflarında gözlerin konuşsun!”

Yılbaşı rununun yalnızca şık bir kombinle değil göz makyajı ile de yansıtılmasına dikkat çeken İlkkılıç, “ Dikkat çeken bir göz makyajı ile partinin unutulmaz bir ismi olabilirsin! Şık bir ev partisi için kolay sürüş sağlayan Glimmerstick’ler, eğlenceli bir etkinlik için ise Pırıltılı Glimmerstick’ler tam da sana göre”

Avon Türkiye Makyaj Sanatçısı; “Yılbaşı partisinde kirpiklerin göz kamaştırsın ister misin? Oyunlar, sohbetler ve dansla geçen klasik bir yılbaşında etkileyici bir kirpik görünümü için 5 etkiyi 1 arada sunan Lash Genius Maskara’yı, eğlencenin bitmek bilmediği çılgın bir parti için ise Exxtravert Ekstra Hacim Veren maskarayı öneriyorum. 16 saat kalıcılık sağlayan Powerstay Kalem Far göz makyajında seni asla hayal kırıklığına uğratmayacak.

“Etkileyici kaşlarınla göz makyajın tamamlansın!”

Kaşların yüz ifademizi belirleyip değiştiren bölgemiz olduğunu açıklayan İlkkılıç; “Yukarı doğru taranmış ve gece boyu şeklinin bozulmayacağından emin olduğun kaşlar için 3 işlevi bir arada sağlayan Brow Boost Kaş Jeli’ni öneriyorum. En çılgın partide bile bozulmayan sabit kaş şekli içinse önerim suya dayanıklı Powerstay 72 Saat kalıcı Renkli Kaş Jeli.”

“Dudakların cesur renkleriyle göz kamaştırsın”

Yoğun mat görünümlü kırmızı dudaklar için Melis İlkkılıç, Hydramatic Mat Ruju öneriyor. Parlak bir dudak makyajıyla yılbaşı ışıklarını yakalamak isteyenler için İlkkılıç’ın önerisi ise Ultra Pırıltılı Rujlar.

“İstediğin etkiyi veren fondötenin gece boyunca büyülesin”

Melis İlkkılıç; “Ev konforunda kutlayacağın yeni yıl için önerim ağırlık yapmayan Flawless Likit Fondöten. Dans ettiğin bir kutlamada ise akma, bulaşma ve dağılma yapmayan; suya dayanıklı 24 saat kalıcı Powerstay Fondöten ile kalıcılığı be kapatıcılığı bir adım öteye taşı. Kusursuz bir kapatıcı için önerim ise cilt tonunla mükemmel şekilde bütünleşen Flawless Match Kapatcısı. Kalıcılık ve yüksek kapatıcılıktan vazgeçmem diyorsan Powerstay Kapatıcı tavsiye ediyorum.

Son dokunuşa hazır mısınız?

Yılbaşı ışıklarını yüzüne taşıdığın partiye yakışacak olan Glow On Aydınlatıcı veya kusursuz matlıkta cildin için tercih edebileceğin Sıkılaştırılmış Pudra... Son adım olarak da makyajını gece boyu kalıcı kılacak olan Makyaj Sabitleyici Sprey. Avon Türkiye Makyaj Sanatçısı Melis İlkkılıç’ın önerileri ile işte yeni yıla hazırsın!