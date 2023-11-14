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Mahir Elvan’dan Anlamlı Proje

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Mahir Elvan’dan Anlamlı Proje
Trabzon Oda Tiyatrosu Derneği, ‘İçimde Sanat Var’ projesi kapsamında kentte yaşayan 18-30 yaş arası gençlere ulaşmak için çalışma başlattı.

Alanında uzman ekipler tarafından eğitim verilecek gençler, 8 Kasım’da başlayan proje 15 Ocak’a kadar sürecek ve katılımcılar ücretsiz tiyatro oyunculuğu eğitimi alacak.

Türkiye'de kültür ve sanat alanında faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarını, sanatçıları, inisiyatifleri ve aktivistleri desteklemeyi hedefleyen CultureCIVIC Kültür Sanat Destek Programı kapsamında Trabzon Oda Tiyatrosu Derneği tarafından yapılan ‘İçimde sanat var’ projesi ile daha önce hiç tiyatro oyununda oynamamış 18-30 yaş arası gençler sanatla buluşturuluyor. 8 Kasım-15 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan projeye katılmak isteyenlerin İnstagram uygulamasından @trabzonodatiyatrosu hesabına mesaj atmalarının yeterli olacağı duyuruldu. Projenin ilk aşamasında tiyatro pratiğinin beden-zihin bütünlüğü yaklaşımından yola çıkarak beslenme, spor, psikoloji gibi atölyeler yürütülmesinin yanı sıra katılımcılar yaratıcı dramadan, Non Formal Eğitim aktivitelerine kadar pek çok eğitimi ücretsiz alacak.

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