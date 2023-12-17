Magic Christmas Market 21 Aralık'ta başlıyor

Yeni yıla sayılı günler kala bir birinden ayrıcalıklı markalar ziyaretçiler World Academy katkılarıyla ‘Magic Christmas Market’te bir araya geliyor. 21 Aralık 2023 Perşembe günü, Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da kapılarını açacak olan bu sihirli yeni yıl marketi müzik ve eğlence dolu bir atmosfer ile misafirlerini ağırlayacak. World Academy katkılarıyla düzenlenecek etkinlikte, ayrıcalıklı markalarla boğazın etkileyici atmosferinde buluşmak ve keyifli bir alışveriş deneyimi yaşamak mümkün olacak. Yılın en görkemli zamanlarında ‘Magic Christmas Market’te ayrıcalıklı bir gün geçirmek ve alışveriş ve eğlencenin en sihirli halini yakalamak isteyen misafirler için bu fırsat kaçmaz.