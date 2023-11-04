LÖSEV'den Farkındalık Korteji

25 yılı geride bırakan LÖSEV, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, löseminin önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu vurgulamak için 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda Türkiye’nin dört bir yanında farkındalık etkinlikleri düzenliyor.