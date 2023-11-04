  1. Anasayfa
  2. Yaşam
  3. LÖSEV'den Farkındalık Korteji

LÖSEV'den Farkındalık Korteji

Yayınlanma:
LÖSEV'den Farkındalık Korteji
25 yılı geride bırakan LÖSEV, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, löseminin önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu vurgulamak için 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda Türkiye’nin dört bir yanında farkındalık etkinlikleri düzenliyor.

25 yılı geride bırakan LÖSEV, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, löseminin önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu vurgulamak için 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda Türkiye’nin dört bir yanında farkındalık etkinlikleri düzenliyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Yaşam
​​​​​​​Erken rezervasyon için geri sayım başladı!
​​​​​​​Erken rezervasyon için geri sayım başladı!
Black Friday Tüyoları
Black Friday Tüyoları
Türk Cerrahi Derneği Cumhuriyet’in 100. Yılını Coşkuyla Kutladı!
Türk Cerrahi Derneği Cumhuriyet’in 100. Yılını Coşkuyla Kutladı!
Anadolu Vakfı, Mentorluk Programı ile gençleri iş dünyasına hazırlıyor
Anadolu Vakfı, Mentorluk Programı ile gençleri iş dünyasına hazırlıyor
Yangından kurtarıldı suyla soğutuldu doğaya salındı
Yangından kurtarıldı suyla soğutuldu doğaya salındı
7 emin araç ihalesi ne zaman? Yediemin araç ihalesi Uyap araç satışı giriş
7 emin araç ihalesi ne zaman? Yediemin araç ihalesi Uyap araç satışı giriş
Depremzede çocuklara Sarı Destek
Depremzede çocuklara Sarı Destek