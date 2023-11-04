LÖSEV'den Farkındalık Korteji
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25 yılı geride bırakan LÖSEV, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, löseminin önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu vurgulamak için 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda Türkiye’nin dört bir yanında farkındalık etkinlikleri düzenliyor.
25 yılı geride bırakan LÖSEV, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, löseminin önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu vurgulamak için 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda Türkiye’nin dört bir yanında farkındalık etkinlikleri düzenliyor.
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