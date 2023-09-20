LÖSEV’den Binlerce Lösemili Çocuk ve Ailesine Müjde!

İstanbul İş Sanat’ta 19 Eylül Salı akşamı, LÖSEV’in 25’inci yıl kutlamaları gerçekleşti. Bu anlamlı gecede ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu ve Lösemili Çocuklar Korosu, göz kamaştıran performanslarıyla seyirciyi büyüledi.

LÖSEV: İyilik, Sevgi ve Umutla 25 Yıl

LÖSEV’in bu özel gecede, 25 yılın ardında kalan başarı hikayeleri ve mücadeleleri anlatıldı. İyilik, sevgi ve umut temaları etrafında örülen bu anlatımda LÖSEV'in, hiçbir çocuğa ayrım yapmadan verdiği değer vurgulandı. İyilik, her yerde yayılan ve zorlukları fırsata dönüştüren ilham kaynağı olarak belirtildi.

Münire Nur Güdücü: Lösemiden Olimpiyat Şampiyonluğuna

2015'te Lösemi tanısı alan Münire Nur Güdücü, LÖSEV'in destekleriyle uluslararası arenada sporculuk hayalini gerçekleştirdi. Dr. Üstün Ezer'in yönlendirmesiyle Onkoloji Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etti ve şampiyon olarak geri döndü.

Yenilikçi Yaklaşım: Lösemi Tedavisinde Yüzde 100 Başarı

Dr. Üstün Ezer, LÖSEV’in lösemi tedavisindeki yeni Ar-Ge çalışmalarından bahsetti. Ana hücrelerle ve mRNA teknolojisiyle kanser DNA'sını hedef alarak tedavide yüzde 100 başarıya ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

LÖSEV: İyilikte 25 Yıl Ödülleri

LÖSEV, toplumsal farkındalığa katkıda bulunan isimlere Çeyrek Asır Ödülleri'ni sundu. Gazeteci Duygu Canbaş ve LÖSEV Bağışçısı Rabia Ören'e bu özel ödüller Dr. Üstün Ezer tarafından takdim edildi.

Duygu Dolu Anlar: Lösemili Çocukların Sahne Gösterisi

Lösemili çocuklar, modern dans performanslarıyla seyirciyi etkiledi. Ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu ile birlikte seslendirdikleri şarkılarla da izleyicilere unutulmaz anlar yaşattılar. Gece, Sıla Gençoğlu’nun konseri ve LÖSEV Marşı ile sona erdi.

Bu özel gecede, LÖSEV’in 25 yıllık başarı hikayesi, iyilik, sevgi ve umutla yeniden yazıldı.