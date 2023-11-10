5 Kasım 2023, Pazar günü gerçekleşen maratonda Sevinç Eğitim Kurumları, bütün lösemi ve kanser hastalarına umut olmak için yeni bir farkındalık projesi başlattı. Kuruma ait sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar ve kurum profesyonellerinin aktif katılımı bütün Sevinç Ailesi’ni ve destekçilerini, lösemi ve kanser hastalığı ile mücadele edenlere destek olmaya davet etti.

Kurum takipçilerinin yoğun ilgisi ile tamamlanan maraton sonunda toplanan bağışların %100’ü doğrudan LÖSEV hesabına aktarıldı. Sevinç bünyesindeki bütün öğrencileri, velileri ve çalışanları LÖSEV hakkında bilinçlendirme amacı taşıyan bu değerli destek, Sevinç Eğitim Kurumlarının ülke geleceğine her anlamda umut ışığı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Sevinç ve LÖSEV Arasında Öğrencilere Farkındalık Kazandırmayı Amaçlayan Protokol İmzalandı

Geçtiğimiz haftalarda, Türkiye’nin iki köklü ve değerli yapısı olan Sevinç Eğitim Kurumları ve LÖSEV arasında, Sevinç Eğitim Kurumları Genel Müdürü Mehmet Boy ve LÖSEV İnci Projesi Koordinatör Yardımcısı Şerife Merkit Kiremitçi katılımı ile lösemi ve kanser farkındalığı adına büyük önem taşıyan bir iş birliği protokolü imzalandı. İmza töreni sonunda başarılarına bir yenisini ekleyen Sevinç Eğitim Kurumları, bütün kolej, anaokulu ve kurs markaları ile birlikte “Lösev İncisi” projesinin kıymetli bir parçası haline geldi. İmzalanan protokol kapsamında başta kolejler olmak üzere; bütün Sevinç Eğitim Kurumu öğrenci, veli ve eğitimcilerinin kansere karşı daha bilinçli ve duyarlı hale gelmesi için yapılacak yeni etkinliklerin yolu açıldı. İş birliği sonrası düzenlenen ilk etkinlik olarak kayıtlara geçen 45. İstanbul Maratonu da bu köklü yapının, LÖSEV için vakit kaybetmeden çalışmalara başladığını kanıtladı.

Sevinç Eğitim Kurumları LÖSEV İncisi Projesi Sayesinde Yeni Nesiller Topluma Daha Faydalı Hale Gelecek

Zenginleştirilmiş eğitim sistemi, modern araçları, özgün yayınları ve donanımlı kampüsleri ile 3 kuşaktır Türkiye’de bireye özgü değerleri ve topluma dair geleneksel kodları öne çıkarmasıyla bilinen Sevinç Eğitim Kurumları; LÖSEV ile kısa süre önce yaptığı iş birliği sayesinde artık geleceğe daha fazla ışık tutacak ve yetiştirdiği nesilleri kendilerine ve topluma daha faydalı bireyler haline getirecek. Geçtiğimiz günlerde resmi olarak Lösev İncileri arasındaki yerini alan kurum, bu mühim iş birliği aracılığıyla sadece LÖSEV’i geniş bir çevreye tanıtmış olmayacak; aynı zamanda kanser hastalarına ve hastalığına olan ilginin hatırı sayılır bir katkıya dönüşmesini sağlayacak ve uzun vadede özellikle genç nesilleri, topluma karşı daha duyarlı ve bilinçli bireyler olarak yetiştirecek.

Sevinç Eğitim Kurumları çatısındaki tüm anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini sivil toplum ve sosyal sorumluluk bilinci ile donatacak olan bu protokol, bir yandan hareketli yaşam ve hastalıktan korunma yolları hakkında bilgi edinmeyi hedeflerken; diğer yandan topluma, lösemi ve kanser ile mücadele eden hastalara karşı kendini sorumlu hisseden gönüllü bireyler kazandıracak. Yaşayan Okul konsepti ile Sevinç Koleji kampüslerindeki tam donanımlı spor salonları ise sağlıklı yaşam mottosunu desteklemeye devam ederek, toplumun geleceği olan çocuklarımızın, mümkün olan en erken yaşta spor alışkanlığı edinmesine yardımcı olacak.

Sevinç Ailesi’nin en kıymetli yapı taşlarından olan ve geleceği aydınlatmada ön sırada yer alan Sevinç’li öğretmenler de bu projede aktif şekilde bulunarak hem hastalıkla mücadele konusunda bilinçlenecek hem de bu yolda ilerleyen nesillere ışık tutacak. Yönetim kurulu, eğitimci kadrosu, öğrencileri ve velileri ile vakit kaybetmeden çalışmalarına başlayan Sevinç Eğitim Kurumları; oluşturduğu farkındalık, paylaşım ve destek ağı sayesinde hastalıkla mücadele eden herkesin elini tutacak ve LÖSEV’e her şekilde katkı sağlayacak.

Sevinç Eğitim Kurumları Hakkında

Sevinç Eğitim Kurumları; 1986 yılında yenilikçi, çağdaş ve Atatürkçü eğitim anlayışıyla İstanbul merkezli bir dershane olarak yolculuğuna başladı. Bugün bünyesinde Sevinç Kurs Merkezi, Sevinç Koleji, Sevinç Anaokulu, Sevinç Yayınları, Sevinç Sanat Merkezi ve Sevinç Portal markalarını bulunduran kurum; İstanbul ve Ankara’daki toplam 27 kurs merkezi, 5 kolej ve 2 adet bağımsız anaokulu ile büyümesini sürdürüyor.

Temelinde “Köklü geçmiş ve çağdaş gelecek” mottosu yer alan Sevinç Eğitim Kurumlarının her bir kampüsü, Yaşayan Okul konseptinin bir parçası olan steril, donanımlı, modern spor tesisleri ve sanat merkezleri ile sadece eğitimde değil hayatın her alanında kendine yeten, üretken, yaratıcı ve öz güvenli bireyler yetiştirerek topluma katkı sağlıyor. Modern eğitim sistemleri arasına; “Randevulu Etüt”, “İnteraktif Öğrenme”, “Karekodlu ve Dijital Yayınlar”, “Yapay Zeka Destekli Ölçme Değerlendirme”, “Öğretmen ve Veli Akademisi” gibi birçok çağdaş ve akıllı teknik dahil eden kurum, öğrenciye ve öğretmene verdiği değer ile 38 yıllık deneyimini gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor.