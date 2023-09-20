Libya'da Derne'de Meydana Gelen Felakete Türk Kızılay'dan Anında Müdahale

Libya'nın Derne kentinde meydana gelen yıkıcı selin ardından hızla harekete geçen Türk Kızılay, bölgedeki mağdur ailelere ulaşarak ihtiyaçlarına çözüm getiriyor. Bölgede kurtarma çalışmalarını sürdüren ekiplerin yanı sıra, Türk Kızılay mobil beslenme hizmetleri ile sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor.

Yardımlar Süratle Libya'ya Ulaşıyor

Libya’da meydana gelen sel felaketinin ardından Türkiye'den büyük bir destek alarak, bölgede kayıp arama ve yardım faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay, sel mağdurlarına acil ihtiyaç malzemelerini ulaştırmakta. Bu kapsamda; gıda, hijyen ürünleri, giysi, maskeler, el fenerleri ve daha birçok acil yardım malzemesi bölgeye sevk ediliyor.

Türk Kızılay'dan İletişim Desteği

Türk Kızılay, mobil iletişim aracı sayesinde kurtarma ekiplerine kesintisiz iletişim imkanı sağlayarak, çalışmaların daha etkili bir şekilde sürdürülmesine katkıda bulunuyor.

Libya İçin Toplanan Yardımlar Artıyor

Türk Kızılay, Libya'nın Derne kentindeki sel mağdurları için şimdiye kadar 150 tonun üzerinde insani yardım malzemesi bölgeye ulaştırdı. "Zor Gününde Libya İçin El Ele" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında, 78 tonluk yardım malzemesi hazırlanarak 5. gemiyle bölgeye gönderilmek üzere hazırlıklar yapılmakta.

Libya Kızılay ile İş Birliği İçerisinde Yardım Faaliyetleri

Libya Kızılay ile koordinasyon içinde hareket eden Türk Kızılay, bölgedeki ekiplerin tespitlerine göre yardım çalışmalarını sürdürmekte ve sel mağdurlarının yanında olmaya devam etmektedir.