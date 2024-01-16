Lalelerin Açmasına Az Kaldı

Ulusal ve uluslararası düzeyde lalenin bir Türk çiçeği olduğu olgusunu yansıtmayı, lale türlerinin araştırılmasını ve üretiminin geliştirilmesini amaçlayan İstanbul Lale Vakfı, lalelerin park ve bahçelerin yanı sıra yaşam alanlarınızda da yetiştirilebilmesi amacı ile “lale dikim seti” hazırladı. Dikim setleri ile lalelerinizi İstanbul Lale Vakfı’nda eğitmenler eşliğinde dikebileceğiniz gibi, verilen bilgilere göre kendiniz de aşama aşama uygulayabilirsiniz.

Dış mekanda, Mart ayına kadar uygun koşullarda dikilen laleler Mayıs ayında çiçek açmış olacak. Çiçeği geçtikten sonra uygun ortamda saklanan lale soğanları bir sonraki yıl tekrar dikilebilecek.

Lale soğanı dikimi için İstanbul Lale Vakfı’na geldiğinizde Türk sanat ve kültüründe önemli yere sahip lale figürü ile bezeli eserlerin sergilendiği İstanbul Lale Müzesi’ni ve ayrıca 20. yüzyıl çağdaş sanatının en etkin isimlerinden ve Pop-art hareketinin öncüsü Andy Warhol’un 125 eserinin yer aldığı “Andy Warhol-İstanbul” Sergisi’ni gezmeniz de mümkün.