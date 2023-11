Kuzey marmara otoyolu cumhuriyete nefes için 2023 fidani toprakla buluşturdu

Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı Bakım İşletme Merkezi’nde gerçekleşen fidan dikim töreninde bine yakın öğrencinin katılımıyla ekilen 2023 adet fıstık çamı ve defne fidanına can suyu verildi.

2018 yılından beri her yıl ortalama 1 milyon fidan dikerek İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da toplam 5 milyon fidanı doğayla buluşturan Kuzey Marmara Otoyolu, “Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes” kampanyası kapsamında 100. Yıl Cumhuriyet Ormanları için 2023 fidanı daha toprakla buluşturdu.

Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı Bakım İşletme Merkezi’nde gerçekleşen fidan dikim töreninde, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Orman Bölge Müdürü Önder Terzi, Kuzey Marmara Otoyolu çalışanları ve bine yakın öğrencinin katılımıyla ekilen 2023 adet fıstık çamı ve defne fidanına can suyu verildi.

Uluğtekin: “100. Yıl Cumhuriyet Ormanları Geleceğimize Nefes Olacak”

Kuzey Marmara Otoyolu güzergahındaki İstanbul, Kocaeli ve Sakarya illerinde 2018 yılından beri 5 yılda 5 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını ifade eden KMO Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, “Kuzey Marmara Otoyolu olarak 415 kilometrelik otoyol koridorumuz boyunca fidan dikimi başta olmak üzere ekolojik köprüden özel peyzajlara kadar yeşile büyük önem veriyoruz. Projemizin hayata geçtiği 2018 yılından beri her yıl ortalama 1 milyon fidan dikerek bugüne kadar 5 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Özellikle sorumluluğumuz gereği ekolojik dengeyi de gözeterek, bölge ve iklim koşullarına en uygun bitki türleri ile karayolu güzergahımızdaki yerleşim bölgeleri, tünel giriş çıkışları ve işletme alanlarımızda yeşillendirme projeleri uyguluyoruz. İbreli ağaçlardan, yapraklı ağaçlar ve çalı türlerine kadar 40’ın üzerinde farklı bitki türünü toprakla buluştururken, karbon salınımının etkisini azaltmak için en uygun bitkileri özenle seçiyoruz. Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes kampanyası ile de 100. Yıl Cumhuriyet Ormanları için 2023 fidanı daha toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle eğitim çağındaki çocuklarımızla birlikte fidan dikmemiz ve onlara can suyu vermemiz, gelecek nesillerimizin doğa dostu yetişmesi açısından son derece kıymetli. Kuzey Marmara Otoyolu olarak sürdürülebilir çevre politikası anlayışımızdan asla taviz vermeden, yeşile ve doğaya katkı sunmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz var. Çocuklarımıza ve gençlerimize daha yeşil bir Türkiye bırakmak için üzerimize düşen her görevi eksiksiz şekilde yerine getireceğiz.” diye konuştu.