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Kundura denince akla gelen ilçe: BEYKOZ

Beykoz’un bilinen ilk ismi ise Amikos'dur. Amikos sözcüğünün kökeni Farsça’dan gelmektedir. Farsça’daki kos kelimesi "köy" anlamını taşır. Daha sonra Türkçe’deki "Bey" kelimesi ile bir araya gelen isim Beykos olmuştur.

YAŞAM 12.12.2022, 09:06
Kundura denince akla gelen ilçe: BEYKOZ

İstanbul’un yalılar ilçesi olan Beykoz, bir zamanlar kundurası ile ünlüydü. Paşabahçe cam fabrikası, rakı fabrikası da bu ilçemizin sahil bandında yer almaktaydı.

Anadolu Hisarı, Beykoz’a ayrı bir güzellik katmaktadır. Şimdilerde bozulsada nostaljiyi yaşamak için Kanlıca’da mutlaka pudra şekerli yoğurt yiyin. Adeta bir Kasırlar diyarı olan Beykoz yaşanılacak yerlerin başında gelmektedir. Beykoz’un tarihi MÖ 700'lü yıllara dayanmaktadır. Beykoz’un bilinen ilk ismi ise Amikos'dur. Amikos sözcüğünün kökeni Farsça’dan gelmektedir. Farsça’daki kos kelimesi "köy" anlamını taşır. Daha sonra Türkçe’deki "Bey" kelimesi ile bir araya gelen isim Beykos olmuştur. Zamanla Beykos ismi söylenene söylene Beykoz halini almıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nda Beykoz çoğu zaman bir av merkezi olarak kullanılan bir yerdi.

Görülmesi gereken yerlerden biri olan Otağtepe Fatih Sultah Mehmet Köprüsü’nün hemen yanında bulunan halka açık parktır. Burada çok güzel fotoğraflar çekebileceğiniz gibi, az kalsa da temiz hava da alabilirsiniz.

Özellikle yabancı ve yerli turistlerin ilgi odağı haline gelen Yuşa Tepesi denize en yakın ve en yüksek tepedir. Hz. Yuşa peygamberin burada kabri bulunmaktadır. Yuşa peygamberin türbesi 17 metre uzunluğundadır. Sadrazam Mehmet Çelebi tarafından yaptırılan bu türbe, günümüzde en çok ziyaret edilen yerlerden biridir.

Yoros Kalesi, Ceneviz Kalesi olarak da adlandırılmaktadır. Beykoz'un Anadolu Kavağı Mahallesi’nde yer alan Yoros Kalesi, Doğu Roma İmparatorluğu döneminden günümüze gelmeyi başarmış bir kaledir.

Meryem Ana Kilisesi Beykoz'un uğrak yerlerindendir. Polonezköy’de yer alan Bu eser, 1842’de inşa edilmiş tarihi kilisedir. İstanbul depreminden sonra yıkılan Meryem Ana Kilisesi daha sonra 1914’de Osmanlı İmparatorluğu döneminde tekrardan inşa edilmiştir. Polonezköy'deki ilk dini yapı olarak bilinir.

Beykoz'da pek çok orman bulunmaktadır.. Elmasburnu mesire yeri de onlardan biridir. Elmasburnu mesire yeri aynı zamanda kampçıların da uğrak noktalarından biridir. Doğa yürüyüşü yapabilir bol oksijen alabilir ve çok güzel manzaraya karşı fotoğraf çekebilirsiniz.

Beykoz'da pek çok orman bulunmaktadır.. Elmas Burnu mesire yeri de onlardan biridir. Elmasburnu mesire yeri aynı zamanda kampçıların da uğrak noktalarından biridir. Doğa yürüyüşü yapabilir bol oksijen alabilir ve çok güzel manzaraya karşı fotoğraf çekebilirsiniz.

Anadolu Feneri Beykoz'un İstanbul Boğazı’nın Karadeniz ile buluştuğu noktada yer alır. 1834’de inşa edilen fener, Beykoz'un en güzel doğal yerlerindendir.

Polonezköy denmesinin sebebi 1775’de Polonya'nın işgal edilmesinden sonra Anadolu'ya gelen Polonyalıların bu köye yerleştirilmesindendir.

1751’de inşa edilen Küçüksu Kasrı tarihi yerlerden biridir. Boğazın hemen yanında bulunan bu bina manzarası ile muhteşemdir. Padişahların konaklaması ve keyifli zamanlar geçirmesi için inşa edilmiştir. Küçüksu Kasrı'nın mimari, Nikoğos Balyan Kalfa'dır.

Beykoz'da bir diğer tarihi yer ise, Mihribat Korusu’dur. Mihribat korusu özellikle kır düğünü yapmak isteyenlerin tercih ettiği bir mekandır.

Anadolu Hisarı semtinde yer alan Göksu Deresi yemyeşil ağaçların olduğu bir doğal yerdir. Derenin yapımı Bizans dönemine dayanmaktadır.

Boğazı panoramik izlemek, görmek istiyorsanız Beykoz’ı mutlaka her yönüyle gezmeniz gerekiyor. Ulaşımı denizden ve karadan olan Beykoz, havası açısından İstanbul’un en temiz ilçesidir. Sahil şeridi hariç, konumunu önemsemezseniz, emsallerine göre ucuz ikametgah bulabilirsiniz.

Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
#beykoz #istanbul #Gezi
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