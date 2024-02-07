Kullanılmayan elektrikli cihazların fişini prizden çekin!

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Ensari Özay, küçük ev aletleri kazaları hakkında değerlendirmelerde bulundu ve tavsiyelerini paylaştı.

Evlerde bulunan pek çok elektrikli cihaz çeşitli ev kazalarına neden oluyor

Ev kazalarına neden olan birçok ev aleti olduğunu dile getiren Doç. Dr. Müge Ensari Özay, “Yemek pişirmek için kullandığımız ocak ve fırınlar, düdüklü tencere, bıçak ve makas gibi kesici aletler, ütü, elektrik süpürgesi, su ısıtıcısı, el mikseri gibi evlerimize bulunan pek çok elektrikli cihaz çeşitli ev kazalarına neden oluyor.” dedi.

Ocak ve fırınların dikkatsiz veya kontrolsüz kullanımının yanık kazalarına neden olabildiğini kaydeden Doç. Dr. Özay, “Yanlış kullanımdan kaynaklanan gaz kaçakları veya alevin kontrolsüz yayılması gibi durumlar kazalara neden olabilir. Bu hataları önlemek için ocak ve fırınların düzenli olarak kontrol edilmesi, gaz sızıntılarını kontrol eden dedektörlerin kullanılması ve cihazların talimatlarına uygun şekilde kullanılması önemlidir.” diye konuştu.

Ütülerin yüzeyi soğuması için koruyucu kapaklarla kapatılmalı!

Yanık riski olan yüksek sıcaklıklara sahip ütülerin, kullanılmadıkları zamanlarda bile tehlike oluşturabildiğini kaydeden Doç. Dr. Müge Ensari Özay, “Kullanım sonrası ütülerin kapatılması unutulabilir veya güvenlikli bir şekilde kaldırılmazsa yanıklara neden olabilir. Ütü kullanımı tamamlandıktan sonra güvenli bir şekilde soğuması için yüzeyin koruyucu kapaklarla kapatılması ve kullanılmadığı zamanlarda kilitli dolapta saklanması tavsiye edilir.” dedi.

Kullanılmadığında süpürgenin fişini çekin!

Elektrikli süpürgelerin de kablolarına takılarak süpürme işlemi sırasında düşme ve yaralanma riski oluşturabileceğini dile getiren Doç. Dr. Müge Ensari Özay, şöyle devam etti:

“Suyla temas, kablo hasarı veya iç aksamında bir arıza gibi durumlar, elektrik çarpmalarına neden olabilir. Kablo kısa devre yapabilir veya motor gibi iç bileşenler aşırı ısınabilir, bu da alev almalara yol açabilir. Filtrelerin tıkanması veya düzenli olarak temizlenmemesi, süpürge içinde basınç artışına ve buharlaşmaya yol açarak kazalara sebep olur. Bu kazaların önlenebilmesi için süpürgenin düzenli bakımını yapmak, filtrelerin temizliğini ve değişimini takip etmek, kabloların hasar görmesini önlemek için düzenli olarak kontrol edilmelidir. Kabloların düzgünce sarılması, kablo düzenleyicilerle düzenlenmesi kablolara aşırı yüklenmenin önüne geçer. Süpürge kullanılmadığı zamanlarda fişinin prizden çekilmesi ve güvenli bir şekilde depolanması, kaza riskini azaltır.”

Kesici aletler kullanılmadığı zamanlarda koruyucu önlemler alınmalı

Kesici ev aletlerin dikkatsizce kullanılması, ani hareketler veya yanlış yerlerde bırakılmasının da kazalara yol açabileceğini anlatan Doç. Dr. Müge Ensari Özay, şunları dile getirdi:

“Bıçaklar, makas gibi diğer kesici aletler yanlış kullanım veya dikkatsizlik sonucu kesilmelere neden olabilir. Kesici aletlerin uygun olmayan bir şekilde depolanması, erişilebilir bir yerde bırakılması çocuklar veya yetişkinler için kaza riski oluşturur. Bu tür kazaların önlenebilmesi için kesici aletlerin doğru kullanımı hakkında eğitim almak önemlidir. Aletler kullanım talimatlarına uygun şekilde kullanılmalı ve nasıl güvenli bir şekilde saklanacağı konusunda bilgi sahibi olunmalıdır. Kesici aletlerin düzenli olarak bileme işlemi yapılmalı ve hasar görenler derhal değiştirilmelidir. Kullanıldıktan sonra hemen temizlenmeli ve düzenli olarak bakımı yapılmalıdır. Kesici aletlerin kullanılmadığı zamanlarda, korumalı kılıflar veya saklama kutuları gibi koruyucu önlemler alınmalıdır.”

Birden fazla cihazın takılı olduğu prizler, aşırı yüke neden olabilir!

Doç. Dr. Müge Ensari Özay, prizlere takılı unutulan veya aşırı ısınmaya meyilli olan elektrikli cihazların da çeşitli nedenlerle kazalara neden olabileceğini ifade ederek, “Prize takılı unutulan elektrikli cihazlar, sürekli olarak elektrik akımı çekebilir ve aşırı ısınmaya yol açabilir. Bu durum kısa devre veya yangın riskini artırabilir. Prizlerin ve fişlerin kötü bağlantıları, elektrikli cihazlar için düşük performans veya aşırı ısınma gibi sorunlara yol açabilir. Elektrikli cihazların sürekli kullanılması veya uzun süreler boyunca çalıştırılması, aşırı ısınmaya ve dolayısıyla kazalara sebep olur. Bu tür kazaların önlenebilmesi için elektrikli cihazların düzenli olarak kontrol edilmesi, kabloların, fişlerin ve prizlerin hasar görmesi veya kötü bağlantılarının olup olmadığını kontrol etmek gerekir. Prizlerin aşırı yüklenmesini önlemek için prizlerin üzerindeki güç kapasitesini aşmayacak şekilde kullanılmalıdır. Birden fazla cihazın takılı olduğu prizler, aşırı yüke neden olabilir.” dedi.

CE onaylı kaliteli ürünlerden elektrikli cihaz satın alınmalı…

Kazalara karşı alınması gereken önlemlere de işaret eden Doç. Dr. Müge Ensari Özay, şöyle devam etti:

“Kullanılmayan elektrikli cihazların fişini prizden çekmek, aşırı ısınmaya ve kazalara karşı bir önlemdir. Güvenilir CE onaylı kaliteli ürünlerden elektrikli cihaz satın almak, daha güvenli bir kullanım sağlar. Elektrikli cihazların güvenli kullanımı için düzenli bakım, dikkatli kullanım ve uygun şartlarda kullanılması önemlidir. Ayrıca, fişlerin ve prizlerin düzgün çalıştığından emin olmak için periyodik olarak elektrik tesisatının kontrol edilmesi de faydalı olacaktır.”

Düdüklü tencereler talimatlara göre kullanılmalı!

Düdüklü tencere ve su ısıtıcıları gibi ev aletlerinin güvenli kullanımı için bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerektiğini de anlatan Doç. Dr. Müge Ensari Özay, “Düdüklü tencere kullanımında kullanım talimatları mutlaka okunmalıdır. Her düdüklü tencerenin farklı özellikleri olabilir. Özellikle kapak doğru şekilde kapatılmalı ve kilitlendiğinden emin olunmalıdır. Yemek pişirme süreleri ve basınç ayarı, soğuma süresi konusunda talimatlar izlenmelidir. Yemek pişirme işlemi bittikten sonra düdüklü tencere soğumadan kapak açılmamalıdır. Soğuma süresine dikkat etmek çok önemlidir, aşırı basınç ciddi yaralanmalı yanıklara neden olabilir.” şeklinde konuştu.

Su ısıtıcıları içlerinde su yokken asla çalıştırılmamalıdır!

Su ısıtıcılarında belirlenen maksimum su seviyesinin aşılmamasının da önemine vurgu yapan Doç. Dr. Müge Ensari Özay, “Aşırı doluluk buharlaşma sırasında tehlikeli olabilir. Düzenli olarak su ısıtıcısını temizlemeli ve kireçlenmeyi önlemek için gerekli bakımı yapılmalıdır. Su ısıtıcıları içlerinde su yokken asla çalıştırılmamalıdır. Su ısıtıcıları belirli bir sıcaklığa ulaştıktan sonra otomatik olarak kapanmalıdır. Bu özellik çalışmazsa aşırı ısınma ve yangın riski oluşur. Kablo hasarı, fiş sorunları veya iç elektrik devrelerinde meydana gelen arızalar, elektrikli su ısıtıcılarından kaynaklanan kaza nedenlerindendir. Su ısıtıcısının kablosunu ve fişini düzenli olarak kontrol etmek, hasar görmüş parçaların tespit edilmesi ve onarılması veya değiştirilmesi gerekiyorsa bu bakımlar mutlaka yapılmalıdır.” dedi.

Elektrikli cihazlar çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzakta tutulmalı!

Ev aletlerinin çocuklar veya evcil hayvanlar için gerekli önlemler alınmazsa potansiyel tehlike oluşturabildiğini vurgulayan Doç. Dr. Müge Ensari Özay, şunları anlattı:

“Çocuklar prizlere veya elektrikli cihazlara dokunabilir, fişleri çekebilir veya evcil hayvanlar kabloları kemirebilir. Elektrik çarpmaları veya yanıklar bu durumda risk oluşturabilir. Priz kapakları ve priz kilitleme mekanizmaları, prizlere erişimi engellemek için kullanılmalıdır. Elektrikli cihazları çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzakta tutmak için cihazlar çocukların ulaşamayacağı yerlere veya kilitli dolaplara yerleştirilmelidir.

Bıçaklar, makaslar ve diğer kesici aletler çocuklar için ciddi tehlike oluşturabilir. Kazara kesilmeler veya yaralanmalar meydana gelebilir. Kesici aletleri güvenli bir şekilde saklamak için kilitli çekmeceler veya kilitli dolaplar kullanılmalıdır. Çocuklar veya evcil hayvanların ocaklar, fırınlar veya su ısıtıcıları gibi sıcak yüzeylere teması, yanıklara neden olabilir. Tehlikeli alanlara erişimi engellemek için özel güvenlik kilitleri kullanılmalıdır.”

Aletler düzenli olarak temizlenmeli ve bakımı yapılmalı

Küçük ev aletlerinin, günlük hayatta kullanılan pratik araçlar olduğunu ancak doğru kullanılmadığında potansiyel tehlikeler oluşturabildiğini ifade eden Doç. Dr. Müge Ensari Özay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu tehlikeleri ortadan kaldırmak için alınması gereken güvenlik önlemlerine riayet edilmelidir. Her zaman önce ürünün kullanım kılavuzunu dikkatlice okunmalıdır. Bu, cihazın doğru şekilde nasıl kullanılacağı ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlar. Kullanılmadığı zamanlarda elektrikli aletlerin fişi çekilmelidir. Bu, kazara açılma ve elektrik çarpma ve yangın riskini azaltır ve enerji tasarrufu sağlar. Çocukların ulaşabileceği yerlerde aletleri saklamaktan kaçınılmalıdır. Çocuk kilitleme güvenlik önlemleri kullanılmalıdır. Aletler düzenli olarak temizlenmeli ve bakımı yapılmalıdır. Bu, aletlerin uzun ömürlü olmasını sağlar ve arızaların önüne geçer.

Kablosunda aşınma olan aletler kullanılmamalı!

Yanlış kullanım veya kablo düzenlemesinin ihmal edilmesi, kablolarda kırılma veya hasar oluşturabilir. Özellikle kablolarda herhangi bir aşınma varsa aletler kullanılmamalıdır. Bu durum elektrik çarpmalarına ve yangınlara neden olabilir. Kablo düzenlemesi için düzenleyiciler veya kablo yönetim sistemleri kullanılabilir, ayrıca kabloların düzenli olarak kontrol edilmesi ve hasar görenlerin değiştirilmesi önemlidir. Her ev aletinin kendine özgü güvenlik gereksinimleri olabilir, bu nedenle her zaman ürünün talimatlarına göre hareket etmek önemlidir. Güvenlik ve düzenli bakım, ev aletlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlar.”