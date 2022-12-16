Küçüğü de olan ilçe: BÜYÜKÇEKMECE

Büyükçekmece İstanbul’un köklü bir geçmişe sahip ilçesi olup, çok sayıda tarihi yapıt bulunmaktadır. İlçe, Büyükçekmece Gölü ile Marmara Denizinin birleştiği yerde yoğunlaşmıştır. Bu ilçenin sahilleri çok ünlüdür.

16. Yüzyılda Osmanlı devleti zamanında askerler, kervan ve tüccarların dinlenmesi için yapılan yer Menzil Külliyesi’dir. Kanuni Sultan Süleyman ve Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bu büyük külliyede Kanuni Sultan Süleyman’ın yaptırdığı, köprü, kervansaray ve çeşme onarılarak günümüze kadar sağlam olarak mıştır. Sokullu Mehmet Paşa’nın külliye için yaptırdığı odalar ve dükkanlar günümüze kadar ulaşmamıştır. Menzil Külliyesinin önemli eserlerinden biri de Sultan Süleyman Kervansarayı’dır. Kervansarayın çatısı kurşun ile kaplı olduğundan dolayı Kurşunlu Han olarak da anılır. Bu kervansaray, 1566’da Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Asya Avrupa ticaret yolu üzerinde kesme taştan 48 metre uzunluğunda yapılan kervansaray yapıldığı dönemde önemli bir konaklama yer idi.

1567’de Sokullu Mehmet Paşa tarından yaptırılan Sokullu Mehmet Camisi’nin en dikkat çekici yönü minaresidir. Bu caminin minarenin benzeri dünyada Mısır’da bir camide bulunmaktadır. Yıllara meydan okuyarak günümüze kadar ulaşan dantel gibi işlenen bu minare harika bir güzellik oluşturuyor. Günümüze kadar orijinal halini koruyarak ulaşan Sokullu Mehmet Camii önünde bulunan çeşme Kanuni Sultan Süleyman tarafından yapılan tarihi Sultan Süleyman Çeşmesi’dir.

Büyükçekmece’nin en çok dikkat çeken tarihi eserlerinden biridir Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü. Mimar Sinan’ın uzun boylu, hilal kaşlı güzel olarak bahsettiği köprü Mimar Sinan Köprüsü olarak da anılır. Mimar Sinan’ın “şaheserim” olarak tabir ettiği köprü, 636 metre uzunluğunda, yaklaşık 8 metre genişliğinde, 4 bölüm, 28 kemerden oluşmaktadır. Günümüze sağlam olarak ulaşan bu ihtişamlı tarihi yapı, manzarası ile görülmesi gereken eserlerdendir.

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine damgasını vuran Enver Paşa ve ailesinin yaşadığı yazlık köşkün adı, Enver Paşa Köşkü’dür. Üç katlı, beyaz boyalı ve bahçesindeki havuzu ile büyüleyici güzelliğe sahip ahşap köşk günümüze sağlam olarak ulaşmıştır. Ayrıca Büyükçekmece meydanında Enver Paşa’nın yaptırmış olduğu Enver Paşa Çeşmesi bulunmaktadır.

Büyükçekmece’nin Fatih Mahallesi’nde bulunan Fatih Cami’sinin tam olarak ne zaman yapıldığı bilinmemekle birlikte, 17. yüzyıldan sonra yapıldığı tahmin edilmektedir.

Muhteşem bir müze Büyükçekmece’de Mimar Sinan sahil yolunda bulunmaktadır. Dünya Kostümler Müzesi’nde, dünyanın çeşitli yerlerinde kullanılan kostümler sergilenmektedir. Perşembe ve pazar günü dışında her gün ziyarete açıktır.

Bir zamanların sayfiye diğer adıyla yazlık ilçesi olan Büyükçekmece, günümüzün İstanbul banliyösü haline gelmiştir. Kiraların emsallerine göre bayağı alt düzeyde olduğu Büyükçekmece’de yavaş, sakin bir hayat vardır