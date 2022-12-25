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Köy yaşam merkezlerinde ürettikleri kıyafetlerle gelir elde ediyorlar
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 5 köy yaşam merkezinde açılan giyim kursuna katılan kadınlar, piyasanın yarı fiyatına diktikleri kıyafetleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.
YAŞAM 25.12.2022, 17:29
Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında Arifiye'de kullanılmayan 5 eski köy okulu binası, kadınlara eğitim ve çeşitli kursların verildiği köy yaşam merkezlerine dönüştürüldü.
Buralarda açılan giyim kurslarına katılan kadınlar, Arifiye Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinden mont, kaban, çocuk elbiseleri, sweat, eşofman gibi çeşitli kıyafetler dikmeyi öğrendi.
Kursiyerlerden bazıları piyasanın yarı fiyatına üretilen bu kıyafetleri yakın çevresine ya da sosyal medya aracılığıyla satarak gelir de elde ediyor.
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