Köy yaşam merkezlerinde ürettikleri kıyafetlerle gelir elde ediyorlar

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında Arifiye'de kullanılmayan 5 eski köy okulu binası, kadınlara eğitim ve çeşitli kursların verildiği köy yaşam merkezlerine dönüştürüldü.

Buralarda açılan giyim kurslarına katılan kadınlar, Arifiye Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinden mont, kaban, çocuk elbiseleri, sweat, eşofman gibi çeşitli kıyafetler dikmeyi öğrendi.

Kursiyerlerden bazıları piyasanın yarı fiyatına üretilen bu kıyafetleri yakın çevresine ya da sosyal medya aracılığıyla satarak gelir de elde ediyor.