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Kovada Gölü Milli Parkı sonbahar renklerine büründü
Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Kovada Gölü Milli Parkı'na güz renkleri hakim oldu.
YAŞAM 25.10.2022, 09:45
Sararan yapraklarıyla görsel şölen sunan, birçok bitki ve kuş türüne ev sahipliği yapan Kovada Gölü, her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor.
Ziyaretçilerine, göl ve orman manzarasının eşsiz görsel şöleni eşliğinde yürüyüş imkanı veren milli parka, fotoğraf tutkunları, kuşbilimciler ve doğaseverler ilgi gösteriyor.
Şehir merkezine 62 kilometre uzaklıkta bulunan milli park, bünyesinde 59'u yerli, 26'sı kış, 48'i yaz ve 20'si göçmen olmak üzere 153 su kuşu türünü barındırıyor.
Parkın içinde çeşitli yırtıcı hayvanların tahniti ile oluşturulan bir de müze bulunuyor.
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