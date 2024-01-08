Koruncuk Vakfı ve Allianz Türkiye İş Birliği ile Bir Kız Gelecek, Çocuk Olacak

Temel ihtiyaçları ve eğitime erişimleri risk altındaki kız çocuklarına ‘akademik başarı önkoşulu olmaksızın’ ortaokuldan üniversiteye kadar barınma ve bakım hizmeti vererek onların sıcak bir aile ortamında eğitime erişmelerine ve hayata hazırlanmalarını sağlayan Koruncuk Vakfı, bu çalışmalarını gerçekleştirirken Allianz Türkiye’nin de desteğini almaya devam ediyor. Koruncuk Vakfı’yla iş birliği yaparak çok katmanlı ve uzun soluklu kurumsal sosyal sorumluluk programlarına imza atan Allianz Türkiye’nin başlattığı “Bir Kız Gelecek” programının reklam filmi yeni yıldan hemen önce izleyiciyle buluştu.

Reklam filmi, yeni yıla girerken “Birlikte, Umutla” mesajıyla, toplumsal iyileşmede ortak umutların rolüne vurgu yapıyor.

Filmde, eğitime erişimleri başta deprem felaketleri olmak üzere çeşitli ailevi, coğrafi ve ekonomik sorunlar nedeniyle risk altında olan kız çocuklarının öncelikle çocukluklarını yaşayabilmelerinin sağlanması gerektiği fikrine odaklanıyor. Kampanyanın filminde vakıf çatısı altındaki tüm kız çocuklarına yaşam boyu destekçi olma vizyonuyla yurt, üniversite bursu ve istihdam gibi alanlarda Allianz Türkiye’nin katkı sağlayacağına; çocuklarınsa sadece gelişim, paylaşım ve öğrenim gibi çocukken yapmaları gereken şeylere odaklanabileceklerine vurgu yapılıyor.

Yeni yıla umutla girmeyi simgeleyen reklam kampanyasının kreatif sürecini Concept Reklam Ajansı, yönetmenliğini ise 150 kişilik teknik ekibiyle Burak Çaldır üstlendi. Müziklerini FFW’in yaptığı reklam kampanyasının, kurumsal sosyal sorumluluk programına özel olarak Hey! Douglas tarafından bestelenen şarkısı, 20 kişiden oluşan bir çocuk korosu tarafından seslendirildi.