Korsan yayınlara ceza yağacak!

Korsan yayınlardan dolayı devletin yıllık ortalama 5 milyar dolar vergi kaybı olurken, korsan yayın yapan siteler ise çevrimiçi kumar sitelerinin reklamlarını yaparak yüksek gelirler elde ediyor ve bu sitelerden korsan yayın izleyen tüm bireyleri kumar oynamaya teşvik ediyor. Başta IPTV olmak üzere korsan yayın yapan bazı uygulamalara ve internet sitelerine hem para cezası hemde hapis cezası verileceği ortaya çıktı. Korsan yayın izleyen kişilere ilk başta 15 bin lira ceza kesilirken bu rakamın 1 milyon liraya kadar çıkabileceği iletildi. Korsan yayınlara izin verenlere ise büyük para cezalarının yanında hapis cezasınında alacağı bir önerge hazırlandığı öğrenildi.