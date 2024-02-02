  1. Anasayfa
  2. Yaşam
  3. Korsan yayınlara ceza yağacak!

Korsan yayınlara ceza yağacak!

Yayınlanma:
Korsan yayınlara ceza yağacak!
Son dönemde artan korsan yayınlar ile ilgili 3 Bakanlık harekete geçip korsan yayınının önüne geçmeye hazırlanıyor.

Korsan yayınlardan dolayı devletin yıllık ortalama 5 milyar dolar vergi kaybı olurken, korsan yayın yapan siteler ise çevrimiçi kumar sitelerinin reklamlarını yaparak yüksek gelirler elde ediyor ve bu sitelerden korsan yayın izleyen tüm bireyleri kumar oynamaya teşvik ediyor. Başta IPTV olmak üzere korsan yayın yapan bazı uygulamalara ve internet sitelerine hem para cezası hemde hapis cezası verileceği ortaya çıktı. Korsan yayın izleyen kişilere ilk başta 15 bin lira ceza kesilirken bu rakamın 1 milyon liraya kadar çıkabileceği iletildi. Korsan yayınlara izin verenlere ise büyük para cezalarının yanında hapis cezasınında alacağı bir önerge hazırlandığı öğrenildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yaşam
Esra Erol peşini bırakmadı!15 yaşındaki Z.Y. bulundu
Esra Erol peşini bırakmadı!15 yaşındaki Z.Y. bulundu
Önlem almazsanız kombiniz donabilir!
Önlem almazsanız kombiniz donabilir!
145 Ülkeye Vizesiz Yolculuk Mümkün mü ? Nasıl gidilir ?
145 Ülkeye Vizesiz Yolculuk Mümkün mü ? Nasıl gidilir ?
Astrolog Gamze'den 29 Ocak - 4 Şubat 2024 haftası burç yorumları
Astrolog Gamze'den 29 Ocak - 4 Şubat 2024 haftası burç yorumları
Marmara Denizi’ne yeni tsunami gözlem ve erken uyarı istasyonları kuruluyor
Marmara Denizi’ne yeni tsunami gözlem ve erken uyarı istasyonları kuruluyor
İNGİLİZ İŞGALİNE DİRENEN PADİŞAH KIZI FEHİME SULTAN’IN ACI SONU
İNGİLİZ İŞGALİNE DİRENEN PADİŞAH KIZI FEHİME SULTAN’IN ACI SONU
Türkiye 2023’te en çok nelerden şikayet etti?
Türkiye 2023’te en çok nelerden şikayet etti?