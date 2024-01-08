Kombiyi internetten araştırıp, mağazadan satın alıyoruz

Kombiler, evlerimizin sıcaklığını ve konforunu sağlamanın yanı sıra uzun vadeli bir yatırım niteliği taşıyor. Yaşam alanlarının vazgeçilmezi olan, ısınma ve sıcak su ihtiyacını konforlu bir şekilde karşılayan kombiler için DemirDöküm tarafından yapılan yeni araştırmanın sonuçları yayımlandı. Kombi satın alma yolculuğunun detaylıca incelendiği araştırmaya göre tüketiciler fiyattan çok bilgi ve tecrübeyi öncelikli olarak değerlendiriyor.

İLK ADRES İNTERNET

Araştırmaya göre, teknoloji ve e-ticaret sistemlerindeki gelişmelere rağmen tüketiciler, bilgi ve deneyimi ön planda tutuyor. Tüketiciler ürün araştırmasına internetten başlayarak, 'en iyi kombi', 'en tasarruflu kombi', 'X marka kombi şikayet', 'X marka kombi yorumları' gibi anahtar kelimelerle aramalar yapıyor. Bu süreçte markaların web siteleri incelenerek ürünlerin teknik detayları karşılaştırılıyor. Tüketicilerin büyük çoğunluğu, ürünü belirledikten sonra e-ticaret sitelerinde tüketici ürün yorumlarını detaylıca incelerken şikayet ve forum sitelerini ikinci planda tutuyor.

Araştırmaya katılan tüketicilerin büyük çoğunluğu, kombilerini satın almadan önce güvenilir bilgi kaynaklarına ulaşmayı hedefliyor. Her 100 tüketiciden 67'si, yeni bir kombi arayışına girdiğinde ilk olarak yakın çevrelerinin hangi kombiyi kullandıklarını ve memnuniyet durumlarını sorguluyor. İnternet pazar yerleri, yapı market mağazaları ve ısıtma uzmanları gibi çeşitli kaynaklardan faydalanan tüketiciler, fiyat karşılaştırma siteleriyle birlikte kararlarını şekillendiriyor. Bu süreçte tanıdık ustalardan gelen tavsiyeler de oldukça etkili oluyor. Üreticilerin web siteleri ve sosyal medya hesapları da karar sürecinde önemli bir rol oynuyor. Tüketiciler, internet üzerindeki forumlar ve blogları da inceleyerek kararlarını destekliyor.

10 TÜKETİCİDEN 7’Sİ BAYİLERİ ZİYARET EDİYOR

İnternet üzerinden alışveriş yapmanın getirdiği muhatap bulamama endişesi, tüketicileri bayi ziyaretlerine yöneltiyor. Araştırmaya göre her 10 tüketiciden 7'si kombi satın almak için bayi ziyareti gerçekleştiriyor. Tüketiciler, bayi ziyaretlerinde satış personelinin desteğiyle kombiyi yakından inceleyerek, teknik özellikleri öğrenerek ve sorularını sorarak karar verme şansı buluyor.

Araştırmaya göre, tüketicilerin çoğu bayi ziyaretlerinde satış personelinin rehberliğini önemsiyor. Satış personelinin yönlendirmesiyle daha sağlıklı kararlar alabildiklerini belirten kullanıcılar, herhangi bir sorun yaşadıklarında muhataplarının olması için yeni cihazlarına daha fazla ödeme yapmayı tercih ettiklerini ifade ediyor.