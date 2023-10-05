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Kız Kardeşim Projesi 20 Genç Kadının Hayallerini Destekleyecek Gelen Kutusu

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Kız Kardeşim Projesi 20 Genç Kadının Hayallerini Destekleyecek Gelen Kutusu
Kız Kardeşim Yıldızlar Karması Programı, sanat, spor ve toplumsal fayda alanlarında aktif olarak faaliyet gösteren, ulusal ve/veya uluslararası platformlarda başarı elde etmiş genç kadınların hayallerini gerçekleştirmeleri için ayni ve maddi desteklerle yardımcı olmayı hedefliyor.

Alanında başarılı ve ilham verici çalışmalar gerçekleştiren ünlü isimlerden oluşan jüri ekibi tarafından değerlendirmelerin yapılacağı programda, genç kadınların projelerinin başarıya ulaşmaları ve kız çocuklarına ilham veren başarı hikayeleri yazmalarına olanak tanımak isteniyor.

Programın ana hedefleri:

Genç Kadınların Potansiyelini Desteklemek: Program, hayallerinin peşinde koşan genç kadınların maddi zorlukları aşmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Destekler sayesinde genç kadınlar, spor, sanat ve toplumsal fayda alanlarında yeteneklerini kanıtlama fırsatlarına sahip olacak ve kız çocuklarına ilham verecek başarı hikayeleri yazabilecekler.

Dayanışma Ruhunu Beslemek: Kız Kardeşim Projesi, toplumun ihtiyaç duyduğu umut dolu hikayelerin yeniden işleyişine katkı sağlamayı sürdürmektedir. Program aracılığıyla genç kadınların başarıları ve hikayeleri paylaşılacak, böylece toplumsal dayanışma ruhu güçlendirilecektir.

Toplumsal Fayda İnşa Etme Motivasyonu Yaratmak: Program, farklı isimlerle farklı bölgelerde elçilik yapmaya teşvik ederek yeni nesiller için dayanışma ruhuna katkıda bulunmayı sürdürüyor. Bu sayede toplumsal fayda odaklı uygulamaların yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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