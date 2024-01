Havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla birlikte sürücülerin odağında kış lastiği alışverişi yer alıyor. Bulundukları bölge ve illere göre kış lastiği mi yoksa dört mevsim lastik mi alma konusunda kararsızlık yaşayan sürücüler de azımsanamayacak bir çoğunlukta. Mobilitenin öncü şirketlerinden biri olan Michelin tam da bu noktada kararsız kalan sürücüler için her iki lastik türüne ilişkin tavsiye ve ipuçlarını sunuyor. Öncelikle kış lastiği ihtiyacının, sıcaklık 7 derecenin altına düştüğünde ve 7 derecenin altına kalmaya devam ettiği hava koşullarında dikkate alınması gerektiğini unutmayın. Sık sık kar yağan ve buzlanma olan soğuk bir bölgede yaşıyorsanız, kaygan yollarda mümkün olan en iyi çekişi sağlamak için kış lastikleri takmalısınız. MICHELIN kış lastikleri, karla kaplı ve buzlu yollarda yüksek seviyede çekiş gücü, kontrol, sürüş hassasiyeti ve ıslak zeminde veya kış sıcaklıklarında kuru yollarda frenleme sunmak için özel olarak tasarlanmıştır. Yıl boyunca ara sıra kar yağışı ile birlikte farklı hava koşullarına maruz kalıyorsanız, dört mevsim lastikler, kış lastiklerine iyi bir alternatif olabilir. Dört mevsim lastikler; kış ve yaz aylarında lastiklerinizi değiştirme konusunda endişelenmenize gerek kalmadan, tüm yıl boyunca her mevsim koşulunda güvenli sürüş sağlarlar. Hafif kış koşulları için dört mevsim Tasarımı itibariyle yıl boyunca hareketlilik sağlayan dört mevsim lastikler, yaz ve kış lastiklerinin çeşitli avantajlarından yararlanarak mevsim ne olursa olsun sürüş güvenliği sunar. Ancak dört mevsim lastikler, yoğun kar yağışının olduğu aşırı hava koşullarının üstesinden gelmek için üretilmemiştir. Bunun yerine ıslak zemin, hafif buzlanma ve hafif kar yağışı gibi koşullarda en iyi performansı sergilerler. Bu nedenle dört mevsim lastikler, kış koşulları ile nadiren karşılaşılan durumlarda mevsim geçişlerinde lastiklerini değiştirmek istemeyen sürücüler için önerilmektedir. 7°C'nin altında kış lastiği tercih edilmeli Yoğun kar yağışı gibi zorlu hava koşullarının üstesinden gelmek için özel olarak tasarlanan kış lastikleri ise; 7°C'nin altındaki düşük sıcaklıklarda tam performans sağlar. Özel kauçuk yapısına ve sırt desenine sahip kış lastikleri ıslak zeminde suyu en iyi şekilde tahliye ederek, suda kızaklama (aquaplaning) riskini en aza indirir. Bunun yanında üzerlerinde bulunan lameller (kılcal kanallar) sayesinde de karlı zeminde üstün performans gösterir. Kış lastiklerinin özel sırt deseni sayesinde de daha büyük pençe etkileriyle karlı zeminde aracın çekiş gücünü destekler. Hangi lastik tercih edilmeli? Michelin bu noktada, karar sürecinde olan kullanıcılara kış koşullarına ne derece maruz kalıp kalmadıklarını soruyor. Zorlu kış koşullarıyla sık karşılaşıyorsanız, kış lastiklerini tercih edebilirsiniz. Bu durumda zorlu kış koşullarında uzun ömürlü güvenlik sunan MICHELIN Alpin 6 lastikler en doğru seçim olacaktır. Zorlu kış koşulları ile nadiren karşılaştığınız durumlarda ise her mevsim kullanılabilen dört mevsim lastikler tercih edilebilir. Fakat genellikle dört mevsim lastiklerin sırt deseni kış lastiklerini anımsatır ve bu sayede kış koşullarındaki performansları, yaz koşullarındakinden daha iyi olur. Michelin; hem yaz hem de kış koşullarında sürüş güvenliği ve performanstan ödün vermek istemeyen sürücülerin, dünyanın ilk ve tek kış lastiği sertifikalı yaz lastiği MICHELIN CrossClimate+'ı tercih etmelerini öneriyor.