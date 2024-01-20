Kış aylarında güvenli sürüş için öneriler

Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Öğretim Görevlisi, Yol ve Trafik Güvenliği Danışmanı Özgür Şener, kış koşullarda güvenli araç kullanma konusunda önerilerde bulundu.

Zorunda değilseniz araçla yola çıkmayın!

Yol ve Trafik Güvenliği Danışmanı Özgür Şener, ülkemize geç gelen kış mevsimi ile birlikte soğuk havalarda, karlı zeminlerde, buzlu zeminlerde, sisli havalarda sürüş yapmak ile ilgili konuların tekrar gündeme geldiğini belirterek, “Tüm sürücülerimize en önemli tavsiyemizi tekrar hatırlatalım. Hava ve yol koşullarının zorlaştığı durumlarda yapacağınız en güvenli davranış araç kullanmamaktır. İşiniz gereği araç ile yola çıkmak zorunda değilseniz çıkmayın. Toplu taşıma araçlarını kullanarak seyahat etmeyi tercih edin.” dedi.

Taşıtınızın seyahat için elverişli olduğundan emin olun

İş gereği veya zorunlu olarak mutlaka sürüşe çıkmak gerekiyorsa önerilerin dikkate alınması gerektiğini dile getiren Özgür Şener, uyulması gerekenleri şöyle sıraladı:

- Taşıtınızın seyahat için elverişli olduğundan emin olun.

- Yola çıkmadan önce vakit ayırarak taşıtınızı dikkatli bir şekilde kontrol edin. Bu şartlar sağlanmıyorsa güvenli bir halde seyahat yapamayacağınızı biliniz.

- Yola çıkmadan önce taşıtınızı seyahate uygun hale getirmek için ayıracağınız vakit ve yapacağınız harcamalar, bu şartları sağlamadığınız için karışacağınız bir kaza veya yolda kalmanız durumundaki vakit ve harcamalardan çok çok az olacaktır.

- Lastiklerinizde yarık, yırtık gibi deformasyonlar var mı, lastik basınçlarınız uygun mu? (Taşıtın uygun lastik basınçları, depo kapağında, şoför kapısı içinde, taşıtın kullanım kılavuzunda bulunur. Yazın ve kışın lastik basınç değerleri değiştirilmez, uygun basınç değerinde olması yeterlidir).

Lastiklerin diş derinlikleri minimum 4 mm olmalı

- Kış lastiklerinizin diş derinlikleri yeterli mi? Minimum 4mm olmalı.

- Tüm farlarınız ve ışıklandırmalarınız çalışır durumda mı?

- Taşıtın göstergelerinde herhangi bir arıza veya uyarı bilgisi var mı?

- Taşıtın havalandırma, klima ve cam rezistansları çalışıyor mu?

- Taşıtınızın enerjisini sağlamak için toplam kapasitenin minimum ¾ ü kadar dolulukta olduğundan emin olun. Mümkünse ½ olduğu her seferinde tamamlayın. Sizden kaynaklanmasa da herhangi bir yolda kalma durumunda ihtiyacınız olan enerjiyi bu sayede sağlayabilirsiniz.

Cam suyunuza mutlaka antifriz koyun!

- Taşıtın sileceklerinin sağlam, işe yarar ve çalışır durumda olduğunu çalıştırarak kontrol edin.

- Cam silecek suyunuzun yeterli olduğunu kontrol edin. Kış aylarında içinde antifriz olmayan sular donmakta ve sürücüyü zor durumda bırakmaktadır. Cam suyunuza mutlaka antifriz koyun ve devri daim için antifriz koyduktan sonra bir kez ön ve arka camınızı temizleyin.

- Taşıtın görüşünüzü sağlayan tüm camlarını ve bütün aynalarınızı temizleyin ve tam görüş sağlayın. Taşıtların üst tarafında kalan karlar sürüş esnasında fren yapıldığında ön cama inmekte ve sürücünün görüşünü tamamen kapatarak kazaya sebep olabilmektedir.

Hareket ettirmeden taşıtınızı 4-5 günde bir olduğu yerde çalıştırın…

- Günümüz taşıt teknolojisinde taşıtları hareket öncesi bir süre çalışır durumda tutmak ihtiyacı kalmamıştır. Bununla birlikte taşıtınızın çalışması ile ilgili bir problem var mı anlamak, bir miktar taşıtın içini ısıtmak varsa camlarınızdaki buğuyu açmak için taşıtınızı çalıştırmayı tercih edebilirsiniz.

- Özellikle özel kullanım amaçlı taşıtlar kötü hava koşullarında ve özellikle zeminde çok kar olduğunda uzun süre hareket ettirilmemektedir. Bu tip durumlarda hareket ettirmeden taşıtınızı 4-5 günde bir olduğu yerde çalıştırmanızı tavsiye etmekteyiz. Bu sayede akünüz dahil tüm sistemlerin sağlıklı çalışmasını sağlayabilirsiniz.

- Karlı havalarda acil bir durum yaşanabilir ve taşıtınızı kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Bu sebeple taşıtınızın üzerindeki karları düzenli olarak temizlemenizi tavsiye etmekteyiz.