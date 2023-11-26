Keşfettiği bitki türüne 13 yıl önce kaybettiği babasının adını verdi

Türkiye'nin doğal bitkileri üzerine yaklaşık 20 yıldır bilimsel çalışmalar yapan Eker, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yeni bir bitki türü keşfetti.

Eker, keşfettiği yabani soğan türünü, dünyada başka örneklerinin bulunup bulunmadığını belirlemek için çevre ülkelerdeki floralarla da karşılaştırdı.

İsmail Eker; Orta Doğu, Rusya, Avrupa ve Kafkasya bölgelerinin floralarında benzeri bulunmayan bitki türünü bilim literatürüne kazandırarak aynı zamanda bu türlerin isim babası oldu.

Bilim insanı, keşfettiği bitki türüne 13 yıl önce kaybettiği babası Mehmet Yaşar Eker'in adını verdi.

Bilimsel ismi "Allium mehmetyaschari Eker" olan bitkinin Türkçe ismi ise "Tüylübaba soğanı" olarak belirlendi.

Eker, bugüne kadar yaptığı keşiflerle oğlu, annesi ve yeğeninin yanı sıra üniversitenin kurucusu İzzet Baysal ile çok sayıda bilim insanının ismini verdiklerinin de aralarında bulunduğu 15 bitki türünü literatüre kazandırdı.

"Bilim dünyasına yeni bir bitki türü kazandırmanın sevincini yaşıyorum"

Prof. İsmail Eker, AA muhabirine, bilim dünyasına yeni bir bitki türü kazandırmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Bitkiyi keşfetme sürecini ve sonrasındaki çalışmalarını anlatan Eker şunları kaydetti:

"Yakın türlerle karşılaştırmalarını yapıp bilimsel makale haline getirdim. Makalemizi, Finlandiya menşeli dergi olan 'Annales Botanici Fennici'ye gönderdim. Bitki, orada alanında uzman hakemler tarafından da incelendi. Bizim savlarımız desteklendi. Bu bitkinin yeni bir tür olduğuna karar verildi. Daha sonra dergide yayımlandı. Bu bir bakıma bitkinin patent alması. Bilim literatürüne bu makaleyle girmiş oldu."