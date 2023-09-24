Kendisini Zorla Tedavi Ettiren Kedi: Sokak Kedisi Ali Cabbar

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin Hayvan Hastanesi Cerrahi Kliniği, sokak kedisi Ali Cabbar'ı sağlığına kavuşturdu. Diyafram rüptürü problemi ile karşı karşıya olan Ali Cabbar, uzman veteriner hekim Elif Ünlü'nün gözetiminde başarıyla tedavi edildi.

Ali Cabbar'ın Hastaneye Dramatik Varışı

Veteriner Hekim Elif Ünlü, 9 Ağustos'ta hastaneye gelerek Cerrahi Kliniği'nin önünde dolaşan Ali Cabbar'ı fark etti. Kediyi hemen muayene ettiğinde solunum güçlüğü yaşadığını anladı.

Teşhis ve Tedavi Süreci: Diyafram Rüptürü

Ali Cabbar'a çekilen röntgen sonuçları ve detaylı muayenesi sonrasında, diyafram rüptürü tanısı konuldu. Öğrenciler tarafından bu özel isim verilen kedi, cerrahi müdahale ile sağlığına kavuştu. Yapılan 45 günlük yoğun tedavi sürecinin ardından, Ali Cabbar eski sağlığına döndü.

Hastanenin Yeni Maskotu: Ali Cabbar

Elif Ünlü'nün belirttiği gibi, Ali Cabbar'ın genel sağlık durumu oldukça iyi fakat tek bir problemi var; henüz bir yuvası yok. "Hastanemizin maskotu oldu ama sahibi olmadığı için ne yazık ki taburcu yapamıyoruz. Ona sıcak bir yuva arıyoruz. Sahiplenildiği zaman, onu yeni ailesiyle mutlu bir şekilde uğurlayacağız," dedi.

Gelecek Planları ve Takip

Veteriner Hekim Elif Ünlü, Ali Cabbar'ın yeni yuvasına taşındığında da onu gözlemlemeye devam edeceklerini ifade etti. "Yuvalandırırken takip etme şartı koymak istiyoruz. Eğer herhangi bir sağlık sorunu ortaya çıkarsa, hemen burada tedavi edebiliriz," açıklamasında bulundu.