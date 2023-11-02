Kasım Ayında Alışverişte Karar Verme Süresi Kısalıyor

Araştırmalara göre alışveriş karar verme sürelerinin Kasım ayında kısaldığına dikkat çeken Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Dijital reklam çalışmalarıyla kullanıcıların alışveriş kararını vermesi 7 ile 14 gün sürerken, Kasım ayında bu sürenin 2 ila 4 güne kadar düştüğünü gözlemliyoruz. Kullanıcılar, kaçırmak istemedikleri kampanyaları hızlı bir şekilde değerlendirmek ve alışverişlerini tamamlamak istiyorlar. Markalar da bu dönemde reklam bütçelerini yüzde 200 artırıyor” dedi.

Birçok mağaza, online perakendeci ve alışveriş merkezi tarafından indirimler ve özel kampanyalarla karşılanan Black Friday, Kasım ayının gelmesiyle başladı. Dünya genelinde yaşanan alışveriş furyasına katılan markalar ise son hazırlıklarını tamamlamaya başladı.

Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, markaların uygulayabileceği dijital pazarlama stratejilerini şu şekilde sıraladı:

Reklam Bütçenizi Artırın

Markaların önemli bir kısmı büyük bir alışveriş dönem olan Kasım ayında reklam bütçelerini yüzde 200 oranında artırıyorlar. Kullanıcılar daha çok indirime odaklandığı için bütçenizi artırarak geniş bir kitleyi yakalayabilir ve satışlarınızı artırabilirsiniz. Burada hedef reklam bütçesini artırarak indirim duyurularının hedef kitlenin tamamına ulaşmasını sağlamak.

Yeniden Pazarlama Stratejilerini Kullanın

Yeniden pazarlama ile sepete ekleyen, ana sayfaya gelen veya belirli ürünleri inceleyen kullanıcılara odaklanarak, daha önceki verilere dayalı hedefleme yapabilirsiniz. Bu, potansiyel müşterilerinizi daha etkili bir şekilde hedeflemenizi sağlar.

Yeni Müşteriler Hedefleyin

Yeni müşterileri hedeflemek, işletmenizin büyümesi ve başarısı için son derece önemlidir. Bu nedenle, web sitenize daha önce girmemiş veya ürünlerinize ilgi göstermemiş potansiyel müşterilere ulaşmayı hedeflemek için reklamlar oluşturabilirsiniz.

E-posta Pazarlaması

Mevcut müşteri kitlenizi elde tutmak ve işinizi büyütmek için sadık müşterilerinizi ödüllendirmek oldukça önemli. Var olan müşterilere özel indirimler sunmak geri dönüş alabilme olasılığınızı artırır. Aynı zamanda Müşterilerinize indirimler, özel teklifler ve yenilikler hakkında düzenli olarak bilgi vermek, onların sizinle bağlarını sıkı tutmalarını sağlar. Bu tarz önemli alışveriş dönemlerinde de tercih edilenlerden olursunuz.

Sosyal Medya İletişimi

Dijital pazarlama stratejilerinin olmazsa olmazıdır. Çünkü bazı kullanıcılar indirimleri sadece sosyal medyadan takip eder. Burada hedef kitlenize göre sosyal medya platformunu seçerek sponsorlu reklamları tercih edebilirsiniz. Sosyal medya, hızlı ve etkili bir şekilde müşterilere ulaşmanın bir yoludur.