Kapadokya'yı 10 ayda 550 binden fazla turist gökyüzünden izledi

Peribacaları, tarihi mekanlar ve doğal güzelliklerle bezeli Kapadokya, dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'daki tur aktivitelerinden yoğun ilgi gören sıcak hava balonları konuklara, manzaranın görkemini kuş bakışı keşfetme imkanı sunuyor.

Balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) verilen izin doğrultusunda hava koşullarının uygun olduğu günlerde gerçekleştiriliyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın 10 aylık döneminde Kapadokya'daki sıcak hava balon turuna 556 bin 306 kişi katıldı.

Bu yıl, ocakta 27 bin 874, şubatta 11 bin 761, martta 18 bin 973, nisanda 30 bin 282, mayısta 73 bin 22, haziranda 64 bin 158, temmuzda 71 bin 675, ağustosta 81 bin 583, eylülde 94 bin 68, ekimde ise 82 bin 910 turist Kapadokya'yı gökyüzünden izledi.

Bölgede, 2014'te 434 bin 639, 2015'te 498 bin 812, 2016'da 250 bin, 2017'de 329 bin 390, 2018'de 537 bin 500, 2019'da 585 bin 582, 2020'de 120 bin 917, 2021'de 388 bin 833, 2022'de ise 662 bin 443 turist sıcak hava balon turuna katılmıştı.