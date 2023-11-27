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Kapadokya'da "beyaz" şölen

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Kapadokya'da "beyaz" şölen
Nevşehir'de dün gece etkili olan kar yağışının ardından turizm merkezlerinden Kapadokya'daki peribacaları beyaz örtüyle kaplandı.

Yaklaşık 3 saat süren kar yağışının ardından UNESCO Dünya Mirasları Listesindeki Kapadokya'da peribacaları ve doğal kaya oluşumlu vadiler, kar yağışının ardından karla kaplandı.

Sabah saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle iptal edilen sıcak hava balon turuna katılamayan turistler, vadilerde gezinti yaptı.

Turistler, kar ve peribacalarının oluşturduğu manzarayı fotoğrafladı.

Turist rehberi Murat Yardımcı, , "Kapadokya, yıl boyunca turizmin devam ettiği önemli bir destinasyon. Kış ve yaz aylarında ayrı güzelliklere bürünüyor. Misafirlerimizi her mevsim Kapadokya'ya bekliyoruz." dedi.

Turistlerden Amit Dipendu ise arkadaş grubuyla bölgeyi keşfe çıktığını ifade ederek, "Kapadokya'da olmak heyecan verici. Çünkü burası çok güzel bir coğrafyaya sahip. Türkiye'de olmaktan çok mutluyum." diye konuştu.

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