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Kanlı Ay'ın Gizemi: Kanlı Ay Nedir? Kanlı Ay Ne Zaman? 2023 Tutulması Türkiye'den Nasıl İzlenir?

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Kanlı Ay'ın Gizemi: Kanlı Ay Nedir? Kanlı Ay Ne Zaman? 2023 Tutulması Türkiye'den Nasıl İzlenir?
Kanlı Ay Tutulması, bilimsel bir terim olmasa da Ay tutulmasında Ay'ın renginin kırmızıya dönüşmesi sebebiyle bu adı almıştır. Bu olay, Ay'ın Dünya'nın gölgesi içerisinden geçtiği ve güneş ışığının Ay'ı doğrudan aydınlatamadığı zamanlarda gerçekleşir. Fakat Dünya'nın atmosferi aracılığıyla gelen hafif bir güneş ışığı, Ay'ı kırmızı, turuncu ve sarı tonlarda aydınlatmaya devam eder.
Kanlı Ay'ın Gizemi: Kanlı Ay Nedir? Kanlı Ay Ne Zaman? 2023 Tutulması Türkiye'den Nasıl İzlenir? 1 14

Kanlı Ay Tutulması Nedir?

Kanlı Ay Tutulması, bilimsel bir terim olmasa da Ay tutulmasında Ay'ın renginin kırmızıya dönüşmesi sebebiyle bu adı almıştır. Bu olay, Ay'ın Dünya'nın gölgesi içerisinden geçtiği ve güneş ışığının Ay'ı doğrudan aydınlatamadığı zamanlarda gerçekleşir. Fakat Dünya'nın atmosferi aracılığıyla gelen hafif bir güneş ışığı, Ay'ı kırmızı, turuncu ve sarı tonlarda aydınlatmaya devam eder.

Kanlı Ay'ın Gizemi: Kanlı Ay Nedir? Kanlı Ay Ne Zaman? 2023 Tutulması Türkiye'den Nasıl İzlenir? 2 24

2023 Kanlı Ay Tutulmasının Zamanı

2023'te ilk Ay tutulması Mayıs ayında yaşandı. Ancak yılın ikinci büyük gök olayı, Kandilli Rasathanesi'nin 2023 gök olayları takvimine göre 28-29 Ekim 2023'te meydana gelecek. Bu özel tutulma, 21:01'de başlamakla beraber, 01:26'da son bulacak.

Kanlı Ay'ın Gizemi: Kanlı Ay Nedir? Kanlı Ay Ne Zaman? 2023 Tutulması Türkiye'den Nasıl İzlenir? 3 34

Tutulmanın İzlenebileceği Yerler

Tutulma, Asya'nın doğu kesimlerinde ve Avustralya'da Ay batarken devam ederken, Asya'nın genelinde, Avrupa'da ve Afrika'da tamamıyla izlenebilecek. Fakat Afrika'nın en batı noktası, Atlas Okyanusu ve Amerika'nın doğu kısmında Ay doğarken tutulma devam ediyor olacak. Özellikle Türkiye'den de bu etkileyici parçalı Ay tutulmasını gözlemlemek mümkün olacak.

Kanlı Ay'ın Gizemi: Kanlı Ay Nedir? Kanlı Ay Ne Zaman? 2023 Tutulması Türkiye'den Nasıl İzlenir? 4 44

Kanlı Ay Tutulması, gökyüzünde meydana gelen doğal bir olay olup, birçok insan için büyüleyici bir deneyimdir. 2023 yılında gerçekleşecek olan bu olay, Türkiye'den de rahatlıkla izlenebilecek. Bu eşsiz gök olayını kaçırmamanızı tavsiye ederiz.