Kanlı Ay'ın Gizemi: Kanlı Ay Nedir? Kanlı Ay Ne Zaman? 2023 Tutulması Türkiye'den Nasıl İzlenir?
Kanlı Ay'ın Gizemi: Kanlı Ay Nedir? Kanlı Ay Ne Zaman? 2023 Tutulması Türkiye'den Nasıl İzlenir?
Yayınlanma:
Kanlı Ay Tutulması, bilimsel bir terim olmasa da Ay tutulmasında Ay'ın renginin kırmızıya dönüşmesi sebebiyle bu adı almıştır. Bu olay, Ay'ın Dünya'nın gölgesi içerisinden geçtiği ve güneş ışığının Ay'ı doğrudan aydınlatamadığı zamanlarda gerçekleşir. Fakat Dünya'nın atmosferi aracılığıyla gelen hafif bir güneş ışığı, Ay'ı kırmızı, turuncu ve sarı tonlarda aydınlatmaya devam eder.