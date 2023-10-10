Kahveden vazgeçmiyoruz!

Kahve Dünyası sosyal medyada büyük ilgi gören anket serileri ile tüketici alışkanlıkları, beğeni ve tercihlerini ölçümlemeye devam ediyor. 3000 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği anket ile kahve tüketim alışkanlıklarına ışık tutan Kahve Dünyası dikkat çekici sonuçlar elde etti. Katılımcıların yüzde 80’i kahve dendiğinde akıllarında canlanan ilk kelimenin keyif olduğunu iletirken, yüzde 49’u kahveyi en çok sabah saatlerinde içmeyi sevdiğini belirtti.

“Hepimizin Ortak Noktası” Kahve Dünyası, kahveye dair alışkanlıklarımızı belirlemek için sosyal medya üzerinden 3000 kişinin katılımıyla bir anket gerçekleştirdi. Ankete katılanların yüzde 53’ü günde 2-3 bardak kahve tükettiğin belirtirken, günde 1 bardak kahve tüketenlerin oranı yüzde 31, 3 bardaktan fazla tüketenlerin oranı ise yüzde 16 oldu. Katılımcılara göre kahve içmeye en çok yakışan aktivite yüzde 78 oranıyla sohbet etmek. Sohbet etmeyi sırasıyla film izlemek ve müzik dinlemek takip ediyor.

Favorimiz Türk kahvesi

Anketin dikkat çeken diğer bir sorusu ise ‘’en çok hangi aktiviteden sonra kahve içmek size keyif verir?’’ idi. Katılımcıların yüzde 55’i soruya temizlikten sonra yanıtını verirken, bu yanıtı yüzde 33 ile alışverişten sonra, yüzde 12 ile spordan sonra yanıtı izledi. Anket sonuçlarına göre en çok tercih ettiğimiz kahve çeşidi ise yüzde 57 oranıyla Türk kahvesi oldu. Kalan katılımcıların yüzde 24’ü filtre kahve içmeyi tercih ederken, yüzde 14 ‘ü latte, yüzde 6’sı ise cappucino içmeyi tercih ettiğini belirtti.

Kahveyi en çok sabah saatlerinde içiyoruz

Ankete katılanların yüzde 49’u kahveyi en çok sabah saatlerinde içtiğini ifade ederken öğle yanıtını verenlerin oranı yüzde 41, akşam yanıtını verenlerini oranı ise yüzde 11 oldu. Anketin diğer bir dikkat çekici sonucu ise kahveyi sade içmeyi tercih ettiğimiz oldu. Katılımcıların yüzde 53ü kahvelerini sade içmeyi tercih ettiğini belirtirken, yüzde 47’sinin tercihi sütlü kahve oldu.

Kahvenizin yanında hangi tip atıştırmalıkları tercih edersiniz sorusuna yüzde 91 gibi yüksek bir oranla tatlı atıştırmalıklar cevabı verilirken, katılımcıların yüzde 9’u tuzlu atıştırmalık tercih ettiğini belirtti.

Kahve Dünyası, yaptığı anketle katılımcılarına kahve denildiğinde akıllarında ilk canlanan kelimeyi de sordu. Yüzde 80 oranında keyif cevabı alınırken, bu cevabı yüzde 15 ile lezzet, yüzde 5 ile hatır takip etti.